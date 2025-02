As portas abriram e Bruno de Carvalho entrou na Casa, as reações divergiram, mas houve uma que se destacou. Descubra tudo

Bruno de Carvalho entra na casa do Desafio Final! Veja todas as reações

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho entrou na Casa do Desafio Final e as reações divergiram. Quando o concorrente chegou à porta, Iury deu um grito e assustou Sandrina que caiu no chão.

Miguel Vicente foi o primeiro a dirigir-se a Bruno de Carvalho para o cumprimentar e mostrou-se muito satisfeito ao ver o novo concorrente.

O novo concorrente do Secret Story foi informado pela Voz que vai entrar com uma desvantagem. Bruno de Carvalho ao entrar nesta altura do jogo só terá direito, caso ganhe o Desafio Final, a metade do prémio. Ou seja, dez mil euros.

«Sou um coitadinho»

ironizou Bruno de Carvalho quando foi informado pela Voz.

Veja o momento,