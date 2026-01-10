«Há coisas que só o coração pode guardar»: Cristina Ferreira vive experiência incrível em férias românticas

Cristina Ferreira está a fazer uma viagem de sonho por Nairobi, Quénia, junto do namorado. As partilhas que tem feito nas redes sociais estão a deixar os seguidores rendidos aos cenários dignos de cinema. Hoje, a apresentadora da TVI fez uma partilha totalmente emocionante num Safari com João Monteiro. «Fazer um Safari não tem explicação. Cada ida no jipe é a incerteza mas também a expectativa de encontrar O momento. Hoje foi mesmo um dia de sorte.», começou por dizer.

Cristina Ferreira, explicou também o sentimento que viveu ao estar próxima de animais selvagens e houve um pormenor que não passou despercebido e que encantou a apresentadora da TVI: o comportamento das girafas. «Ter os animais tão perto é inexplicável. Não tenham medo porque vale cada minuto. E ver as girafas a despedirem-se de uma que tinha sido morta com uma vénia nunca me sairá da memória. Há coisas que só o coração pode guardar.», friosu.

Por fim, Cristina Ferreira salientou ainda dizendo que esta é sem sombra de dúvidas, uma das viagens mais impactantes da sua vida: «E voltamos à tenda. Onde ouvimos de noite os animais e temos uma buzina em caso de…🙄. Esta é mesmo das viagens de uma vida @spiritofkenya ✨🦓🦁🦒#parceria».

