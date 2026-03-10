Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

22:30
Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora - Big Brother
07:32

Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora

22:26
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva - Big Brother
02:39

Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva

22:25
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes - Big Brother

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

22:24
A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10 - Big Brother
05:34

A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10

22:17
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque - Big Brother

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

22:17
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10 - Big Brother
01:38

Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10

22:16
Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel» - Big Brother
02:43

Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»

22:12
A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João - Big Brother
02:30

A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João

22:11
Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega - Big Brother
07:26

Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega

22:04
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas - Big Brother
04:09

«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas

21:58
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?» - Big Brother
04:17

Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»

21:54
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro» - Big Brother
04:41

Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»

20:53
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas - Big Brother
01:11

O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas

20:16
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo - Big Brother
07:04

Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo

19:50
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...» - Big Brother
02:37

Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»

19:47
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto» - Big Brother
02:09

Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»

19:43
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...» - Big Brother
03:06

Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»

19:35
«Odeio que me façam passar por palhaça»: Sara mostra-se implacável com Hugo - Big Brother
02:58

«Odeio que me façam passar por palhaça»: Sara mostra-se implacável com Hugo

19:30
Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo - Big Brother
02:53

Missão de Luzia levanta muitas dúvidas e há quem ache que está relacionada com o segredo

19:22
Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a - Big Brother
02:05

Eva desabafa com o Diogo sobre João e o namorado aconselha-a

19:15
Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama - Big Brother
02:32

Sara e Hugo colocam os pontos nos i's e acabam a dormir na mesma cama

18:49
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido» - Big Brother
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

18:37
Ana instala o caos na cabeça de Eva ao «levantar o véu» para um possível interesse em João - Big Brother
03:25

Ana instala o caos na cabeça de Eva ao «levantar o véu» para um possível interesse em João

18:34
Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café - Big Brother
05:24

Clássico do Secret Story: Concorrentes em disputa acesa pelo café

18:24
Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste» - Big Brother
02:23

Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste»

Acompanhe ao minuto

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes - Big Brother
Diana Dora, concorrente do Secret Story 10

Ao sair da casa do Secret Story, a concorrente revelou o seu segredo.

Depois de uma votação relâmpago que durou apenas 24 horas, já é conhecido o concorrente expulso desta semana do Secret Story 10. No Especial desta terça-feira, 10 de março, conduzido por Cristina Ferreira, foi revelado que Diana Dora é a concorrente que abandona a casa mais vigiada do país.

Ao sair da casa, a agora ex.concorrente revelou qual o seu segredo: «Fui atropelada pelo metro». Diana explicou que não se recorda da situação traumatizante: «Fui projetada 15 metros (...) Deus deu-me oportunidade de continuar».

Com 33% dos votos para salvar, Diogo foi o concorrente mais votado para salvar.

Recorde-se de que, após as nomeações anunciadas na gala de domingo, ficaram em risco Diana Dora, Diogo, Liliana e Sara. No entanto, desta vez o público teve muito menos tempo para decidir, já que a apresentadora anunciou uma votação extraordinariamente curta.

Durante o dia de ontem, os espectadores votaram para salvar os seus concorrentes favoritos através da app TVI Reality e das linhas telefónicas. No final, foi Diana Dora quem reuniu menos apoio e acabou por ser expulsa do jogo, com apenas 19% dos votos.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

A saída aconteceu no Especial desta terça-feira e apanhou os concorrentes de surpresa, uma vez que dentro da casa acreditavam que se tratava de uma semana normal de nomeações.

Com mais uma expulsão consumada, o jogo do Secret Story 10 continua a intensificar-se e os restantes concorrentes seguem agora na luta pelo prémio final.

Relacionados

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

Mais Vistos

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Ontem às 22:25
Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora
07:32

Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora

Ontem às 22:30
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva
02:39

Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva

Ontem às 22:26
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Ontem às 22:17
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
01:38

Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10

Ontem às 22:17
Ver Mais

Notícias

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Ontem às 22:25
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Ontem às 22:17
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 21:50
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57
Ver Mais Notícias

Opinião

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Ontem às 17:48
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

9 mar, 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

Ontem às 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 21:50
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57
Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ontem às 16:08
Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Ontem às 12:48
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Ontem às 18:49
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

Ontem às 18:14
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
01:43

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

Ontem às 18:04
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Ontem às 18:58
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Ontem às 18:51
Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Ontem às 15:43
Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!

Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!

Ontem às 15:10
Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

Ontem às 14:43
Ver Mais Outros Sites