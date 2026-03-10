Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Depois de uma votação relâmpago que durou apenas 24 horas, já é conhecido o concorrente expulso desta semana do Secret Story 10. No Especial desta terça-feira, 10 de março, conduzido por Cristina Ferreira, foi revelado que Diana Dora é a concorrente que abandona a casa mais vigiada do país.

Ao sair da casa, a agora ex.concorrente revelou qual o seu segredo: «Fui atropelada pelo metro». Diana explicou que não se recorda da situação traumatizante: «Fui projetada 15 metros (...) Deus deu-me oportunidade de continuar».

Com 33% dos votos para salvar, Diogo foi o concorrente mais votado para salvar.

Recorde-se de que, após as nomeações anunciadas na gala de domingo, ficaram em risco Diana Dora, Diogo, Liliana e Sara. No entanto, desta vez o público teve muito menos tempo para decidir, já que a apresentadora anunciou uma votação extraordinariamente curta.

Durante o dia de ontem, os espectadores votaram para salvar os seus concorrentes favoritos através da app TVI Reality e das linhas telefónicas. No final, foi Diana Dora quem reuniu menos apoio e acabou por ser expulsa do jogo, com apenas 19% dos votos.

A saída aconteceu no Especial desta terça-feira e apanhou os concorrentes de surpresa, uma vez que dentro da casa acreditavam que se tratava de uma semana normal de nomeações.

Com mais uma expulsão consumada, o jogo do Secret Story 10 continua a intensificar-se e os restantes concorrentes seguem agora na luta pelo prémio final.