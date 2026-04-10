Morreu aos 27 anos. Mundo dos realitys de luto após partida inesperada

O universo do entretenimento está de luto com a morte de Misua, concorrente de «Drag Race Philippines», que morreu aos 27 anos.

A notícia foi confirmada pela produtora World of Wonder, responsável pelo formato, através de uma publicação nas redes sociais. Jason Elvie Ty, nome de batismo da artista, morreu enquanto dormia na manhã de 2 de abril.

«É com o coração pesado que partilhamos a notícia da morte de Misua, uma talentosa Queen que iria participar na quarta temporada de ‘Drag Race Philippines’», pode ler-se no comunicado.

A equipa destacou ainda o impacto que Misua teve junto de quem a rodeava: «Ela trouxe luz e alegria a todos à sua volta e vai fazer muita falta».

Perante a perda, a produção anunciou também uma pausa nos trabalhos: «Vamos interromper a produção para cuidar e apoiar o elenco e restante equipa neste momento muito difícil».

A mesma nota refere ainda que a família pediu privacidade nesta fase delicada. «Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e todos que a amavam», conclui a publicação.

A morte precoce de Misua está a gerar uma onda de comoção entre fãs e colegas, que têm recorrido às redes sociais para prestar homenagem à artista.