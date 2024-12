João Ricardo «interessado» em Leo? «É o mais atraente da casa (...) Era a pessoa por quem me apaixonaria»

Inédito: João Ricardo surpreendeu os colegas ao afirmar que Leomarte é o concorrente mais atraente da casa, elogiou a sua capacidade de atrair tanto homens como mulheres: «Era a pessoa por quem eu me apaixonaria nesta casa».

Amizade verdadeira? João Ricardo destacou Heitor como o seu maior pilar na casa e justificou.

João Ricardo voltou a ser o centro das atenções no Secret Story ao enfrentar a temida «máquina da verdade» no cubo. As respostas do concorrente não só provocaram reações intensas na sala, como também trouxeram momentos de surpresa e diversão. Entre elogios inesperados e críticas frontais, a dinâmica deu muito que falar.

A primeira pergunta colocada a João Ricardo foi direta: «Quem acha que vai vencer o programa?». Sem hesitar, João respondeu com confiança o seu nome: «Acredito que tenho dado muito a esta casa ao longo destes três meses, acho que reconhecem o meu valor aí fora». Na sala, os concorrentes dividiram-se entre considerar a resposta verdadeira ou falsa, mas acabaram por decidir a mentira. Seguiu-se uma pergunta mais provocadora: «Quem foi um erro de casting?». Após ponderar, João Ricardo indicou o seu colega Marcelo: «Já estamos habituados a ver este tipo de jogo aqui, é arroz». Na sala, apesar da provocação, Marcelo manteve a postura e não reagiu à resposta de João Ricardo, enquanto a maioria dos colegas discordou, apontando-a como falsa.

Outro momento de destaque foi quando João Ricardo foi questionado: «Se pudesse calar um dos concorrentes, quem calava?». A resposta foi clara e direta: «Renata», justificando que a concorrente: «Fala demais e que Maycon tem razão». Surpreendentemente, Renata concordou com a opinião, e a maioria dos colegas considerou a resposta verdadeira, o que acabou por gerar risos na sala.

Quando questionado sobre quem seria o próximo concorrente expulso, João Ricardo apontou Diogo Alexandre: «O Diogo já está quase a chegar à areia». A resposta arrancou gargalhadas dos concorrentes, que aceitaram a declaração como válida, mas com o objetivo de enganar e manipular o colega.

Num momento mais emocional, João Ricardo revelou quem considera o seu grande pilar na casa. A resposta foi Heitor, com uma explicação que demonstrou proximidade: «É uma pessoa que me faz as perguntas certas na hora certa e que me dá a verdade nua e crua». João afirmou ver Heitor como um amigo fora do jogo, alguém em quem confia plenamente.

Porém, foi a última pergunta que deixou todos de boca aberta: «Quem considera que seja a pessoa mais atraente da casa?». Sem rodeios, João Ricardo atirou Leo: «Tenho olhos para ver as mulheres e ver os homens e acho que o Leomarte é uma pessoa bastante atraente, e acho que consegue atrair muita gente do sexo masculino e feminino». A resposta inesperada gerou gargalhadas e surpresa entre os colegas. Leomarte, bem-humorado, riu-se da declaração, tal como os outros concorrentes que consideraram a resposta certa.