Segredo absoluto! A casa vai receber mais um concorrente! Quem será que vai entrar no Secret Story- Desafio Final?

A porta volta a abrir: Um novo concorrente está prestes a atravessar as portas da casa do Secret Story Desafio Final e promete alterar as dinâmicas e estratégias do jogo.

Identidade misteriosa aumenta a expectativa: A Voz abre a porta da sua casa para receber um novo jogador e a sua identidade é mantida em segredo absoluto. Descubra quem é já esta noite!

Notícias de última hora! A gala deste sábado, 11 de janeiro, do Secret Story – Desafio Final promete ser palco de emoções fortes. Este é um fim de semana de dupla expulsão e esta noite há decisões inesperadas, sanções e uma revelação que poderá mudar as direções do jogo: um novo concorrente está prestes a entrar na casa mais vigiada do país.

A entrada surpresa do novo concorrente foi anunciada à instantes no Diário do Secret Story Desafio final e deixou todos em estado de alerta. O mistério sobre a identidade do novo concorrente aumenta a expectativa para a gala desta noite, que já conta com muitos momentos emocionantes, surpresas e possíveis reviravoltas.

