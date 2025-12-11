Zé, ex-noivo de Liliana, beija outra concorrente na boca? Esta é a verdade

Desde que se tornou conhecido, devido ao facto de ser o ex-noivo da concorrente Liliana da Casa dos Segredos, que Zé tem sido notícia com muita frequência. O gestor desportivo está no centro dos holofotes e tudo o que faz é motivo de curiosidade. Desta vez, surgiu a informação de que Zé tinha sido vistos aos beijos com Mariana, ex-concorrente da atual edição do Reality show, da TVI.

Contudo, Zé já veio garantir que tal não é verdade. «Isso não é verdade, de todo», declarou, afirmando ter apenas uma amizade com a colega da ex-noiva.

Cada vez mais popular e mediático, Zé, o ex-noivo de Liliana, tem se desdobrado em encontros com outros ex-concorrentes do formato. O jovem também teve uma tarde em cheio com Bruno, o concorrente que desistiu recentemente. O momento foi partilhado nas redes sociais e já está a dar que falar.

Zé ficou conhecido depois de ter pedido a namorada, Liliana, em casamento na gala de estreia do Secret Story 9. O noivado acabou depois de a concorrente ter assumido sentimentos por Fábio dentro da casa e, desde então, este 'triângulo' tem dado muito que falar.