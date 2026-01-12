A história emocionante da música que Nufla fez para Maycon e que envolve a mãe do ex-concorrente

A cantora Nufla protagonizou um gesto de grande sensibilidade após a morte trágica de Maycon Douglas. A artista escreveu uma canção em homenagem ao ex-concorrente e decidiu abdicar de todos os direitos sobre o tema, registando-o oficialmente em nome da mãe de Maycon.

A informação foi tornada pública por Leo Caeiro, comentador da CMTV, que explicou o contexto da criação deste tema musical. Segundo revelou, a canção nasceu da forte ligação entre Nufla e Renata Reis, ex-namorada de Maycon. Nufla, que também conhecer o DJ dentro da casa do Secret Story, prestou-lhe uma sentida homenagem.

«A Nufla não tinha uma relação muito próxima com o Maycon, mas era muito próxima da Renata. Viu o sofrimento dela, viveu tudo aquilo e, com base nessa dor, decidiu escrever a música», explicou Leo Caeiro. «Ela fez o tema com um único propósito: homenagear e respeitar.»

O comentador revelou ainda um detalhe. «A música está registada em nome da mãe do Maycon. A Nufla não quis ganhar, nem quer ganhar, um único cêntimo com esta música. Passou tudo para o nome da mãe dele, para que fique como uma memória», afirmou.

«Obviamente que a senhora não quer lucros disto, porque já basta a tragédia. Mas a música pertence à mãe do Maycon. Não pertence à Nufla. E essa é a verdade.»

A canção tornou-se pública pouco depois de Renata Reis ter quebrado o silêncio, na sequência da descoberta do corpo de Maycon Douglas numa praia da Nazaré, uma semana após o seu desaparecimento.

Recorde-se que Maycon Douglas desapareceu na madrugada do último dia de 2025. O seu corpo foi encontrado dias depois, numa praia da Nazaré, e o seu carro foi localizado a cerca de seis metros de profundidade junto ao farol de São Miguel Arcanjo.

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

Uma cerimónia repleta de emoção e simbolismo marcou a despedida de Maycon Douglas. Este domingo, 11 de janeiro, o Crematório de Leiria encheu-se de amigos, familiares, fãs e ex-concorrentes de reality shows que quiseram prestar a última homenagem ao jovem. Mas foi um momento inesperado que tocou profundamente todos os presentes.

Segundo o que foi dito em direto na CMTV, «apenas choveu quando o caixão com Maycon Douglas passava para o crematório». O momento singular não passou despercebido aos presentes, que interpretaram a chuva repentina como um sinal emotivo durante a despedida.

Família e amigos cumprem "último pedido" no funeral de Maycon Douglas

O último adeus a Maycon Douglas realizou-se este domingo, 11 de janeiro, no Crematório de Leiria. Foram muitos os amigos, familiares, fãs e ex-concorrentes de reality shows que marcaram presença na despedida ao jovem e todos eles cumpriram o pedido especial.

Através dos stories do Instagram, Marcelo Palma tinha partilhado um pedido especial publicado pela Agência Funerária Velhinho que se destinava a todos os que desejassem estar presentes na cerimónia de despedida:

«Pedimos, por favor, que se apresentem vestidos de branco, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida.»

O apelo, divulgado nas redes sociais, teve um impacto visível: nas cerimónias fúnebres, formou-se uma grande mancha branca, símbolo de paz e união entre todos os presentes que quiseram prestar a última homenagem ao ex-concorrente do Secret Story 8.