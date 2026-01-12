A história emocionante da música que Nufla fez para Maycon e que envolve a mãe do ex-concorrente

Ao Minuto

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

A história emocionante da música que Nufla fez para Maycon e que envolve a mãe do ex-concorrente

A história emocionante da música que Nufla fez para Maycon e que envolve a mãe do ex-concorrente - Big Brother

Nufla regista música de homenagem a Maycon Douglas em nome da mãe do ex-concorrente, que foi encontrado morto numa praia da Nazaré

A cantora Nufla protagonizou um gesto de grande sensibilidade após a morte trágica de Maycon Douglas. A artista escreveu uma canção em homenagem ao ex-concorrente e decidiu abdicar de todos os direitos sobre o tema, registando-o oficialmente em nome da mãe de Maycon.

A informação foi tornada pública por Leo Caeiro, comentador da CMTV, que explicou o contexto da criação deste tema musical. Segundo revelou, a canção nasceu da forte ligação entre Nufla e Renata Reis, ex-namorada de Maycon. Nufla, que também conhecer o DJ dentro da casa do Secret Story, prestou-lhe uma sentida homenagem.

«A Nufla não tinha uma relação muito próxima com o Maycon, mas era muito próxima da Renata. Viu o sofrimento dela, viveu tudo aquilo e, com base nessa dor, decidiu escrever a música», explicou Leo Caeiro. «Ela fez o tema com um único propósito: homenagear e respeitar.»

O comentador revelou ainda um detalhe. «A música está registada em nome da mãe do Maycon. A Nufla não quis ganhar, nem quer ganhar, um único cêntimo com esta música. Passou tudo para o nome da mãe dele, para que fique como uma memória», afirmou.

«Obviamente que a senhora não quer lucros disto, porque já basta a tragédia. Mas a música pertence à mãe do Maycon. Não pertence à Nufla. E essa é a verdade.»

A canção tornou-se pública pouco depois de Renata Reis ter quebrado o silêncio, na sequência da descoberta do corpo de Maycon Douglas numa praia da Nazaré, uma semana após o seu desaparecimento.

Recorde-se que Maycon Douglas desapareceu na madrugada do último dia de 2025. O seu corpo foi encontrado dias depois, numa praia da Nazaré, e o seu carro foi localizado a cerca de seis metros de profundidade junto ao farol de São Miguel Arcanjo.

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

Uma cerimónia repleta de emoção e simbolismo marcou a despedida de Maycon Douglas. Este domingo, 11 de janeiro, o Crematório de Leiria encheu-se de amigos, familiares, fãs e ex-concorrentes de reality shows que quiseram prestar a última homenagem ao jovem. Mas foi um momento inesperado que tocou profundamente todos os presentes.

Segundo o que foi dito em direto na CMTV, «apenas choveu quando o caixão com Maycon Douglas passava para o crematório». O momento singular não passou despercebido aos presentes, que interpretaram a chuva repentina como um sinal emotivo durante a despedida.

Família e amigos cumprem "último pedido" no funeral de Maycon Douglas

O último adeus a Maycon Douglas realizou-se este domingo, 11 de janeiro, no Crematório de Leiria. Foram muitos os amigos, familiares, fãs e ex-concorrentes de reality shows que marcaram presença na despedida ao jovem e todos eles cumpriram o pedido especial.

Através dos stories do Instagram, Marcelo Palma tinha partilhado um pedido especial publicado pela Agência Funerária Velhinho que se destinava a todos os que desejassem estar presentes na cerimónia de despedida:

«Pedimos, por favor, que se apresentem vestidos de branco, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida.»

O apelo, divulgado nas redes sociais, teve um impacto visível: nas cerimónias fúnebres, formou-se uma grande mancha branca, símbolo de paz e união entre todos os presentes que quiseram prestar a última homenagem ao ex-concorrente do Secret Story 8.

 

