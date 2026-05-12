Após desistir do Desafio Final, Leomarte Freire tem planos de luxo em Lisboa. E o valor é alto

Leomarte Freire continua a dar que falar após a passagem pelo Secret Story – Desafio Final. Poucas semanas depois da desistência do reality show da TVI, o ex-concorrente angolano já tem um novo desafio profissional marcado para o final do mês.

Leomarte foi anunciado como mestre de cerimónia da segunda edição do almoço executivo promovido pela empresária Tucha Madame, evento que decorre no próximo dia 31 de maio, às 12h30, no Hotel SANA Malhoa, em Lisboa.

O encontro tem como tema «Recorda quem és» e conta com um valor de entrada de 50 euros por pessoa.

Nas redes sociais, a organização já destacou a presença do antigo concorrente da TVI no evento: «Carismático, elegante e dono de uma presença marcante, ele regressa para abrilhantar, pela segunda vez, o nosso luxuoso evento executivo, o meu querido amigo», pode ler-se na publicação partilhada por Tucha Madame.

O almoço executivo pretende reunir empresários, empreendedores e profissionais de diferentes áreas num ambiente exclusivo e direcionado para networking, influência e posicionamento estratégico.

Segundo outra publicação divulgada pela organização, o conceito vai muito além de um simples evento social. «Lisboa volta a posicionar-se como palco de experiências exclusivas com a realização da segunda edição do almoço executivo liderado pela empresária Tucha Madame», refere a nota.

O texto acrescenta ainda que a iniciativa pretende afirmar-se como «um espaço de influência, visão e posicionamento estratégico» para profissionais e líderes de diferentes sectores.

Sob o conceito «Recorda quem és», o evento procura também promover reflexões ligadas à identidade, propósito e impacto no universo empresarial atual. E o apresentador estará presente.