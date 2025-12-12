Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Ariel é o maior amor de Sandrina Pratas e hoje é dia de celebração! Veja as fotografias mais adoráveis da bebé

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, falou abertamente sobre os desafios de ser mãe de Ariel, de apenas dois anos, após receber uma notícia inesperada sobre a saúde da filha. No «Dois às 10», na manhã desta terça-feira, 12 de dezembro, a ex-concorrente contou todos os detalhes desta fase difícil: recentemente, descobriu que Ariel não ouve do ouvido direito.

Questionada sobre como percebeu a situação, Sandrina explicou: «Os bebés da idade dela já falam, já fazem frases». A cabeleireira revelou ainda que, além de ter pouco vocabulário, a menina não respondia quando os pais a chamavam e estava frequentemente de costas. «Quando há muito barulho começa a agarrar-se à cabeça e dá gritos», acrescentou.

Depois de consultas e exames iniciais, Sandrina e o marido, Lucas, confirmaram os problemas auditivos da filha. A família só vai descobrir a partir do mês de janeiro, com exames mais específicos, se Ariel nasceu com dificuldades de audição ou se foi perdendo a capacidade ao longo do tempo.