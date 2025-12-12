Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Ao Minuto

22:48
22:48
Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um
05:12

Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um

22:46
22:46
Casal num pranto: Pedro Jorge soluça e Marisa fica lavada em lágrimas
05:33

Casal num pranto: Pedro Jorge soluça e Marisa fica lavada em lágrimas

22:44
22:44
Inédito: Pedro Jorge discute com Marisa e acaba a chorar
08:46

Inédito: Pedro Jorge discute com Marisa e acaba a chorar

22:14
22:14
Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição
02:18

Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição

22:09
22:09
O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?
05:27

O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?

22:04
22:04
Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»
07:14

Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»

21:57
21:57
Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?
02:33

Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?

21:54
21:54
Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa
00:17

Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa

20:39
20:39
Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»
02:48

Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»

20:31
20:31
Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»
05:49

Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»

19:59
19:59
Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»
04:27

Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»

19:53
19:53
Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana
03:45

Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana

19:46
19:46
«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana
03:44

«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana

19:33
19:33
Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»
04:25

Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»

19:22
19:22
Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber
03:00

Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber

19:04
19:04
Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»
03:09

Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»

18:59
18:59
Pedro emociona-se ao ouvir Marisa. E o motivo comove qualquer um
02:47

Pedro emociona-se ao ouvir Marisa. E o motivo comove qualquer um

18:55
18:55
Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente: «Metade do programa não fez nada»
01:21

Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente: «Metade do programa não fez nada»

18:48
18:48
Inês 'no limite' com Liliana: «Não tenho como gostar da pessoa que ela é aqui»
02:06

Inês ‘no limite’ com Liliana: «Não tenho como gostar da pessoa que ela é aqui»

18:41
18:41
Ciúmes à mistura: Fábio e Liliana falam sobre o futuro fora da casa
03:16

Ciúmes à mistura: Fábio e Liliana falam sobre o futuro fora da casa

18:37
18:37
Assalto à despensa! Leandro foi o 'ladrão' da semana
03:09

Assalto à despensa! Leandro foi o ‘ladrão’ da semana

18:18
18:18
Fim da amizade? Leandro ofendido com gesto de Pedro e Marisa: «Fiquei sentido»
04:36

Fim da amizade? Leandro ofendido com gesto de Pedro e Marisa: «Fiquei sentido»

18:07
18:07
Leandro fica de fora do pequeno-almoço e explode ao ouvir comentários: «Para ver palhaçadas mandavam-me ao circo»
05:34

Leandro fica de fora do pequeno-almoço e explode ao ouvir comentários: «Para ver palhaçadas mandavam-me ao circo»

17:59
17:59
Inês Morais critica postura de Fábio: «Ele está com o peito tão cheio»
03:06

Inês Morais critica postura de Fábio: «Ele está com o peito tão cheio»

17:41
17:41
Ana e Inês criticam postura de Leandro: «Ele não fez mesmo nada ainda»
03:32

Ana e Inês criticam postura de Leandro: «Ele não fez mesmo nada ainda»

Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

  • Secret Story
  • Ontem às 22:29
Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida - Big Brother

A ex-concorrente do Big Brother abriu o coração sobre os desafios que tem vivido com a filha Ariel, de dois anos, e os momentos de grande preocupação com a sua saúde.

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, falou abertamente sobre os desafios de ser mãe de Ariel, de apenas dois anos, após receber uma notícia inesperada sobre a saúde da filha. No «Dois às 10», na manhã desta terça-feira, 12 de dezembro, a ex-concorrente contou todos os detalhes desta fase difícil: recentemente, descobriu que Ariel não ouve do ouvido direito.

Questionada sobre como percebeu a situação, Sandrina explicou: «Os bebés da idade dela já falam, já fazem frases». A cabeleireira revelou ainda que, além de ter pouco vocabulário, a menina não respondia quando os pais a chamavam e estava frequentemente de costas. «Quando há muito barulho começa a agarrar-se à cabeça e dá gritos», acrescentou.

Depois de consultas e exames iniciais, Sandrina e o marido, Lucas, confirmaram os problemas auditivos da filha. A família só vai descobrir a partir do mês de janeiro, com exames mais específicos, se Ariel nasceu com dificuldades de audição ou se foi perdendo a capacidade ao longo do tempo.

Veja aqui a entrevista completa:

 

 

 

