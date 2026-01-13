Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

A morte de Maycon aos 25 anos chocou o País e mesmo após as cerimónias fúnebres, o caso continua a dar que falar. Desta vez por causa de Flávia Monteiro, mais conhecida por Nufla, que fez uma publicação nas redes sociais a reagir às críticas feitas a Renata Reis e a defender a amiga.

«Já tinha visto muita coisa, mas isto para mim foi a gota de água! Se querem falar, informem-se, antes de dizerem coisas sem noção em plena televisão nacional ou fazerem comentários descabidos! Vocês têm a audácia de falarem sobre a Renata, quando não sabem de nada! », começou por referir a também ex-concorrente do Secret Story 7.

A jovem continuou: «Se querem falar, então falem de que quando ela soube do desaparecimento do Maycon, arrancou logo para a Nazaré! Ela mexeu meios e fundos! Ela envolveu advogadas para o caso avançar mais rápido! Com e-mails para o Ministério, ao dirigir-se aos locais e fazer pressão!».

«Vocês não sabem de nada, do que ela fez, do que ela aguentou! Ela teve até à última em negação! Ela não parava um segundo! Presenciei toda a negação dela! Até à última ela teve esperança! E vocês falam que é para ganhar visualizações? Mas vocês estão bem?», exclamou a ex-concorrente

Nufla acrescentou: «Tanto a Renata como outras pessoas fazem homenagens à sua maneira! Seja de que maneira for, não vos diz respeito! Sejam empáticos! Tenham empatia pelas pessoas e não usem a maneira como cada pessoa tenta homenagear alguém para vocês obterem 'audiências' ou polémicas!».

«Sentem-se, falem, mas respeitem a dor de cada um deles! Respeitem a memória do Maycon e de cada um deles que está a sofrer!», rematou a cantora, deixando um apelo vincado.