«Linda e maravilhosa (…) meta de vida»: Entre na casa de luxo de Leomarte e deixe-se deslumbrar

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O ex-concorrente mostrou a sua casa de luxo e foi inundado de elogios.

Leomarte Freire, ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final, voltou a dar que falar depois de partilhar um vídeo descontraído no Instagram onde surge a tratar da lida da casa. No entanto, mais do que as tarefas domésticas, foi a decoração sofisticada e o ambiente luxuoso da habitação que captaram a atenção dos seguidores.

No vídeo, é possível perceber que se trata de uma casa moderna, ampla e muito bem organizada, com detalhes elegantes e uma estética contemporânea que não passou despercebida. Entre divisões luminosas, decoração minimalista e acabamentos requintados, os fãs rapidamente começaram a reagir na caixa de comentários.

As mensagens de elogio multiplicaram-se: «Adoro, parabéns, uma casa limpa e organizada é tudo», escreveu uma seguidora. Outro comentário destacou o impacto visual da habitação: «Meta de vida». Houve ainda quem deixasse palavras de admiração pela nova fase do ex-concorrente: «Casa linda, maravilhosa, parabéns».

Leomarte Freire tem vindo a manter uma presença ativa nas redes sociais desde a sua primeira participação no reality show da TVI, partilhando momentos do quotidiano e alguns detalhes da sua vida pessoal. Desta vez, o destaque acabou mesmo por ir para a casa onde vive, que muitos internautas descrevem como digna de revista.

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Além do luxo e da sofisticação, os seguidores elogiaram também a forma como o espaço aparenta transmitir conforto e tranquilidade. A publicação acabou por gerar bastante interação, com centenas de gostos e comentários positivos.

Com estes vídeos, Leomarte Freire mostra que continua a conquistar a atenção do público, agora também através do seu estilo de vida e do bom gosto na decoração.

 

Temas: Leomarte Casa Luxo

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