Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Ao Minuto

20:42
Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9 - Big Brother

Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9

16:23
Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso - Big Brother

Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

14:59
Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes - Big Brother

Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

18:38
E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story - Big Brother

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

17:21
Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição - Big Brother

Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição

15:57
«Não vou poder perguntar muita coisa....»: Cristina Ferreira partilha o mais 'difícil' de apresentar o Secret Story - Big Brother

«Não vou poder perguntar muita coisa....»: Cristina Ferreira partilha o mais 'difícil' de apresentar o Secret Story

12:47
Grande segredo revelado: Bruna Gomes regressa à TVI com companhia de luxo - Big Brother

Grande segredo revelado: Bruna Gomes regressa à TVI com companhia de luxo

19:03
«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva - Big Brother

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

10:15
Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe - Big Brother

Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe

09:55
Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story - Big Brother
00:07

Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story

16:01
Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente - Big Brother

Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

14:37
De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão - Big Brother

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

13:12
SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui - Big Brother

SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui

12:52
Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa - Big Brother

Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa

23:10
Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão - Big Brother

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

18:39
De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou - Big Brother

De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou

17:29
Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story - Big Brother

Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

11:46
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra? - Big Brother
07:09

Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?

11:31
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente - Big Brother
11:22

Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente

09:38
É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo - Big Brother

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

12:03
Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story - Big Brother

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

16:57
Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante - Big Brother

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

12:38
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti» - Big Brother
05:13

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

11:35
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive» - Big Brother
02:26

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

11:32
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família - Big Brother
00:50

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

  • Big Brother
  • Ontem às 17:38
Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia - Big Brother

Veja as primeiras imagens do casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo e fique a par de todos os convidados especiais desta cerimónia.

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados! Os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução trocaram alianças este sábado, 13 de setembro, numa cerimónia que contou com a presença de rostos bem conhecidos.

Entre os convidados, esteve Teresa Guilherme, que foi apresentadora da edição do reality show da TVI em que os dois se conheceram - e se apaixonaram.

Elisabete Moutinho, ex-concorrente do Secret Story, também fez parte da lista de convidados, assim como Ricardo Azedo, Zé Lopes, Rúben da Cruz e Nuno Ribeiro.

Percorra a nossa galeria e veja as primeiras imagens da cerimónia de sonho.

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo organizaram uma festa pré-casamento

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo trocaram hoje alianças, mas esta sexta-feira, 12 de setembro, organizaram uma festa de pré-casamento muito especial.

Nas redes sociais, os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução, partilharam algumas imagens desta celebração, que contou com a presença dos amigos mais próximos e dos familiares. O casalinho organizou o último jantar antes de serem oficialmente casados e as fotos são de fazer inveja a qualquer um.

Já nesta manhã, os amigos do casal desfrutaram de uns mergulhos na piscina da propriedade onde ficaram todos a pernoitar, antes da grande cerimónia. Jéssica Antunes mostrou-se ainda de robe, com o vestido de noiva na mão, pronta para se arranjar. 

Percorra a nossa galeria e vejas as imagens da festa de pré-casamento de Jéssica e Rui Pedro. 

Relacionados

Filho de Rui Figueiredo e Jéssica Antunes vai parar ao hospital após acidente: «Foi duro»

Indignada, Jéssica Antunes sai em defesa dos filhos após ofensas e ameaças

Jéssica Antunes 'levanta a ponta do véu' sobre o casamento: e há um detalhe surpreendente que envolve o vestido de noiva

Os momentos exclusivos da despedida de solteira de Jéssica Antunes que estão a conquistar os fãs
Temas: Jéssica Antunes Rui Pedro Figueiredo

Viral

Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

Ontem às 16:23
E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

12 set, 18:38
Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story

Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story

11 set, 09:55
Iury enfrenta Cinha Jardim em direto com farpa afiada: «Chamar-me bicho intragável...»

Iury enfrenta Cinha Jardim em direto com farpa afiada: «Chamar-me bicho intragável...»

19 mar, 20:28
Imperdível: Amiga de Márcia Soares faz confidências sobre a ligação com João Ricardo

Imperdível: Amiga de Márcia Soares faz confidências sobre a ligação com João Ricardo

18 mar, 10:37
A vitória histórica no Secret Story. Inês Morais alcança feito que só muito poucos conseguiram

A vitória histórica no Secret Story. Inês Morais alcança feito que só muito poucos conseguiram

17 mar, 11:46
Mais Viral

Mais Vistos

Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

Ontem às 16:23
Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

11 set, 19:19
Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

Ontem às 14:59
Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9

Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9

Ontem às 20:42
Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Ontem às 17:38
Ver Mais

Notícias

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Ontem às 17:38
Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

Revelados os novos comentadores do Secret Story: e há um nome de peso que está de regresso

Ontem às 16:23
Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

Ontem às 14:59
Flávia (Nufla) mais feliz que nunca e em companhia especial: «Que orgulho (...) aqui estamos nós»

Flávia (Nufla) mais feliz que nunca e em companhia especial: «Que orgulho (...) aqui estamos nós»

12 set, 20:06
E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

12 set, 18:38
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9

Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9

Ontem às 20:42
Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story
00:07

Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story

11 set, 09:55
Afinal Flávia tem ou não um namorado? Cantora dá detalhes após o beijo na boca em direto
11:10

Afinal Flávia tem ou não um namorado? Cantora dá detalhes após o beijo na boca em direto

18 mar, 11:57
Cinha Jardim partilha informação sobre vitória de Inês Morais: «A team Zaza fez...»
06:59

Cinha Jardim partilha informação sobre vitória de Inês Morais: «A team Zaza fez...»

18 mar, 10:27
Inês Morais vence o Secret Story e lança farpa assim que dá as primeiras declarações

Inês Morais vence o Secret Story e lança farpa assim que dá as primeiras declarações

17 mar, 12:47
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados: e quem os uniu não faltou à cerimónia

Ontem às 17:38
Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

Secret Story estreia já amanhã: Marcia Soares e Inês Morais deixam recado aos novos concorrentes

Ontem às 14:59
Flávia (Nufla) mais feliz que nunca e em companhia especial: «Que orgulho (...) aqui estamos nós»

Flávia (Nufla) mais feliz que nunca e em companhia especial: «Que orgulho (...) aqui estamos nós»

12 set, 20:06
E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

12 set, 18:38
Ex-concorrente do Secret Story surge completamente desfigurado após procedimento estético

Ex-concorrente do Secret Story surge completamente desfigurado após procedimento estético

12 set, 18:34
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Ontem às 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Ontem às 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis
03:50

Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis

12 set, 22:01
Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em pleno concerto, Bárbara Bandeira descobre que Jéssica Vieira ganhou o "Big Brother"... e tem reação inesperada!

Em pleno concerto, Bárbara Bandeira descobre que Jéssica Vieira ganhou o "Big Brother"... e tem reação inesperada!

Ontem às 21:23
Fora do "Big Brother", Catarina Miranda esclarece sobre Afonso Leitão: "Ele vai fazer a vida dele e eu vou fazer a minha"

Fora do "Big Brother", Catarina Miranda esclarece sobre Afonso Leitão: "Ele vai fazer a vida dele e eu vou fazer a minha"

Ontem às 19:29
Homem que dá voz ao "Big Brother" marca presença no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro!

Homem que dá voz ao "Big Brother" marca presença no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro!

Ontem às 19:13
Após final do "Big Brother", Pedro Bianchi Prata faz revelação sobre Maria Botelho Moniz e o filho: "Quase todos os domingos..."

Após final do "Big Brother", Pedro Bianchi Prata faz revelação sobre Maria Botelho Moniz e o filho: "Quase todos os domingos..."

Ontem às 18:54
Saída à noite... em excelente companhia: assim foram as primeiras horas de Jéssica Vieira, após vencer o "Big Brother Verão"!

Saída à noite... em excelente companhia: assim foram as primeiras horas de Jéssica Vieira, após vencer o "Big Brother Verão"!

Ontem às 18:27
Ver Mais Outros Sites