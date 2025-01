Exclusivo APP TVI Reality: João Ricardo acusa Inês Morais de ser «mal-educada» e começa o bate-boca

No Secret Story - Desafio Final, a Voz pede à Joana Sobral que eleja o jogador que menos se entrega ao jogo. A concorrente escolhe a Inês e o David por não terem participado na aula da manhã e acusa-os de estarem a jogar em conjunto e de fazer teatro, pois entraram como antagonistas e agora são aliados.

David questiona se a Joana terá problemas cognitivos e é apoiado pela Inês, uma vez que a oponente não justifica as afirmações que faz.

João acaba por chamar o David de “jogador eco”, pois a Inês faz do colega “gato sapato”. O David refuta que o colega é que não tem personalidade e acusa-o de guardar as acusações para a cadeira quente. Por fim, a Inês entra em picardia com o João, que acaba por chamá-la de mal-educada.

Daniela conclui que a sua grelha de Excel de comportamentos semelhantes acaba por bater certo, referindo-se ao João, à Inês e ao David.

