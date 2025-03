O que vem aí? Maycon Douglas faz revelação bombástica após Secret Story!

Novo capítulo : Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story, lança novidade que está a dar que falar.

Identidade e estilo: o ex-concorrente lança marca que reflete a personalidade a do criador, e oferece peças exclusivas que combinam conforto e tendências do mundo streetwear.

Maycon Douglas, ex-concorrente da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, está de volta aos holofotes, mas desta vez fora do universo dos reality shows. O ex-concorrente decidiu aventurar-se no mundo do empreendedorismo e anunciou o lançamento da sua própria marca de roupa, JuicyRasta,

A novidade foi revelada através das redes sociais, onde Maycon partilhou o conceito por trás do projeto: «Finalmente, a minha marca, o meu conceito, a minha imagem... Nada melhor do que expressar isso com roupa que transmite exatamente o que eu sou», escreveu. O ex-concorrente explicou que a marca terá um foco no streetwear, um estilo que reflete a sua personalidade e identidade.

Além de peças de vestuário, JuicyRasta estreia-se com uma coleção de lenços personalizados, com designs exclusivos que combinam tendências urbanas e versatilidade. O namorado de Renata Reis, que atualmente brilha como comentadora no Secret Story - Desafio Final, mostra assim que a sua criatividade vai muito além da televisão.

Veja, agora, as galerias que preparámos para si, as melhores imagens de Maycon e Renata:

