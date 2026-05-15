Estrela de reality show revela luta contra o cancro do colo do útero: «Remover um orgão assusta-me»

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Snooki

Nicole Polizzi, mais conhecida como Snooki, revelou que foi diagnosticada com cancro do colo do útero e falou abertamente sobre o medo que sentiu ao receber a notícia.

Nicole “Snooki” Polizzi está a enfrentar uma das fases mais difíceis da sua vida. A estrela do reality show americado Jersey Shore revelou que foi diagnosticada com cancro do colo do útero em estágio 1.

Em entrevista à revista People, a figura televisiva contou que entrou imediatamente em pânico ao receber o diagnóstico: «Cheguei ao carro e liguei para a minha mãe a chorar histericamente, pensando no pior», confessou.

A norte-americana, de 38 anos, explicou que realizou novos exames e que irá agora ser submetida a uma histerectomia, cirurgia que implica a remoção do útero.

Apesar de tentar manter-se forte, Snooki admitiu estar assustada com o processo: «Não lido bem com a dor, então pensar em remover um órgão assusta-me», desabafou.

Mãe de Lorenzo, Giovanna e Angelo, fruto do casamento com Jionni LaValle, Nicole revelou ainda que os filhos mais velhos ficaram muito abalados ao perceberem a gravidade da situação: «Perguntavam-me se eu ia morrer», contou emocionada.

A estrela de reality show explicou que tentou tranquilizar a família, mesmo vivendo dias de grande ansiedade e desespero.

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Snooki confessou também que, apesar de não querer ter mais filhos, a ideia de perder essa possibilidade mexe consigo emocionalmente: «Isso faz parte de ser mulher. Mesmo que eu não queira ter mais filhos, a ideia de não poder ter deixa-me muito chateada», admitiu.

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