Irmão de Daniel Gregório surpreende com vídeo do dia da alegada traição: «O fim não mente»

Bruno Gregório, irmão de Daniel Gregório, partilhou um vídeo do dia em que alegadamente Daniel traiu Liliana Filipa, no Algarve. A partilha foi feita na sua página de Instagram e as reações não tardaram a surgir.

«Experiência de uma vida. O fim não mente», escreveu Bruno Gregório no vídeo, onde se mostra com o irmão no MotoGP, a Sul do País, muito animados.

Apesar do momento ser de alegria, os seguidores não perdoaram: «Falta a parte da noite na discoteca; Falta é pores o fim desse dia aqui; Aqui ele ainda não sabia que passado umas horas estava a ser filmado a 'saltar a cerca; Falta a traição do Daniel aqui», lê-se nos comentários que entretanto foram apagados.

Também Daniel Gregório partilhou imagens desse dia. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja tudo.

Alegada separação 'cai como bomba'

A notícia caiu como uma bomba nas redações. Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas uma fonte próxima relatou que a influencer está muito abalada, após a suposta separação.

É que um canal de televisão revelou imagens chocantes, de uma alegada traição de Daniel Gregório. O referido vídeo terá sido captado no Algarve recentemente e, alegadamente, mostra o ex-concorrente muito próximo de outra mulher.

Recorde-se que Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos. Os dois ex-concorrentes estavam juntos já há 11 anos. Têm dois filhos em comum e estavam, também, a construir o lar dos sonhos.

Até ao momento, tanto Liliana Filipa como Daniel Gregório permanecem em silêncio e ainda não negaram as notícias. Contudo, Daniel Gregório terá garantido a um comentador social que ele e a mulher do vídeo estão apenas a falar ao ouvido um do outro.

Recados enigmáticos

Depois dos rumores, Liliana Filipa quebrou o silêncio ao fazer um post de Instagram com um update nas obras da sua casa de sonho, uma moradia de luxo que está a construir com Daniel Gregório.

Liliana Filipa publicou imagens da obra, assim como de alguns materiais que está a usar na decoração: «Apaixonada pelo processo de construir e decorar a minha casa de sonhos». Para além disso, deixou também recados em pacotes de açúcar.

«A vida é 10% o que acontece e 90% como reages» e «Há ladrões que ficam impunes, mas que roubam o que há de mais precioso: o tempo», lê-se nos pacotes de açúcar partilhados por Liliana Filipa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens partilhadas por Liliana Filipa.

Identidade revelada

Mas afinal, quem é a mulher por trás desta alegada traição? A taróloga Maya, comentadora do programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, revelou a identidade desta mulher mistério e contou detalhes sobre a mesma que até à data ainda não tinham sido conhecidos.

«O Daniel (Gregório) foi assistir ao MotoGP com o irmão e, depois, à noite, encontrou esta senhora, esta mulher portuguesa. Eu insisto em dizer que é portuguesa porque no 'Manhã CM' disseram que era estrangeira e não é. Ela chama-se Raquel, não vou dizer o apelido, o vídeo chegou até ao Correio da Manhã e a bomba rebentou», disse.

Liliana quebra o silêncio

Liliana Filipa quebrou o silêncio sobre a polémica em que tem estado envolvida, depois de terem sido divulgadas imagens de Daniel Gregório aos beijos com outra mulher, numa discoteca. A ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para garantir que, tanto ela, como Daniel, estão a tomar «decisões difíceis».

«Estes últimos dias têm sido intensos e precisei de algum tempo para conseguir digerir tudo. Quero agradecer, do fundo do coração, todas as mensagens de carinho e empatia que tenho recebido. Fizeram mais diferença do que imaginam», começou por escrever Liliana Filipa, num story partilhado esta quinta-feira, 13 de novembro, no Instagram.

E prosseguiu: «Depois de todas as notícias, compreendo naturalmente a curiosidade, mas este é um assunto profundamente delicado, que estou a tratar com a calma, respeito e a maturidade que tantos anos de história merecem. Foram dias de muitas emoções e de decisões difíceis. Decisões que, por mais duras que sejam, já foram tomadas, com clareza e consciência».

A influencer explicou que está «focada em garantir estabilidade naquilo que realmente importa neste momento»: Aquilo que mais preciso é de alguma paz, compreensão e privacidade para gerir esta nova fase da minha vida. A minha maior preocupação e prioridade neste momento é proteger o bem-estar dos meus filhos».

«Obrigada por estarem aqui. A vossa presença e carinho têm sido um abraço enorme», findou.