Quem dá tudo ao jogo? As escolhas dos concorrentes no Secret Story!

Tudo por tudo: Quem são os dois jogadores que entregaram tudo ao jogo no Secret Story? As escolhas dos concorrentes surpreendem!

Na gala do Secret Story – Casa dos Segredos, os concorrentes tiveram a oportunidade de escolher quem consideram os dois jogadores que mais se destacaram ao longo da competição. As respostas não passaram despercebidas e revelaram algumas justificações inesperadas.

A noite começou com uma série de revelações sobre quem os próprios concorrentes consideram os mais fortes da competição. Diogo Alexandre e João Ricardo foram os dois concorrentes mais mencionados, sendo escolhidos por vários dos seus colegas como os jogadores que mais entregaram ao jogo.

As escolhas dos concorrentes

A dinâmica de escolha revelou algumas surpresas, com cada concorrente a dar a sua opinião sobre quem são as maiores figuras da casa do Secret Story. Aqui estão as respostas: