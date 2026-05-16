Ainda se lembra desta ex-concorrente? Tem uma irmã gémea e até a voz é igual

Patrícia Silva, ex-concorrente do "Big Brother 2022" que entrou na casa acompanhada da filha, voltou a dar que falar. Na manhã deste sábado, dia 16 de maio a ex-concorrente esteve à conversa com Idevor Mendonça e Mónica Jardim no "Em Família", acompanhada da irmã gémea, que confundiu tudo e todos.

As duas apareceram vestidas de forma idêntica e com o mesmo penteado, e as semelhanças não ficaram por aí: a voz das duas mulheres é praticamente indistinguível, algo que não passou despercebido aos apresentadores.

Na entrevista, Patrícia revelou que a irmã sempre sonhou participar num reality show, mas o momento acabou por nunca se concretizar.