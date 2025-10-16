Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 continua a dar muito que falar e esta semana há um novo ranking de popularidade. No entanto, há coisas que não mudam e os dois primeiros lugares no pódio continuam a pertencer ao casal verdadeiro Marisa e Pedro Jorge. Mas há concorrentes a caírem substancialmente no ranking.

Pela quarta semana consecutiva, Marisa ocupa o primeiro lugar do pódio, com 94% dos votos pela positiva e apenas 6% de votos negativos. Segue-se Pedro Jorge, em segundo lugar, e Leandro em terceiro.

No fim deste ranking, está Liliana, com 90% de votos positivos contra apenas 10% das preferências do público. Houve, no meio da tabela, algumas mudanças. Bruna deixou o quarto lugar e passa agora a ocupar o sexto, mas foi Dylan o concorrente que mais popularidade perdeu, a passar do nono lugar para o 15.º.

Pode ver aqui o ranking em questão: