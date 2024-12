O passaporte está entregue: Quem já está na final do Secret Story 2024?

Passaporte para a final: Renata conquistou o passaporte para a final do Secret Story.

Na gala do Secret Story, o tão aguardado primeiro finalista do Secret Story foi revelado!

Renata conquistou o tão cobiçado passaporte para a grande final, garantindo assim a sua presença na última fase do jogo.

Durante a gala, a tensão estava no auge. Todos os concorrentes sabiam que esta noite traria uma reviravolta importante. Renata num jogo de sorte com João Ricardo, acabou por conquistar a chave que continha o passaporte para a grande Final do Secret Story! Veja aqui as imagens!

Quando Cristina Ferreira e a Voz anunciaram que Renata seria a vencedora do passaporte para a final, Renata explodiu em emoção e não escondeu a felicidade. Acabou por não partilhar a sua vitória com Diogo Alexandre e no confessionário acabou por desabafar:« Não lhe quero dar confianças» e disse que não era merecedor de onde está. Renata ignorou o colega o resto da gala. Renata festejou a sua vitória com o seu amigo especial Maycon com um grande beijo!

Agora, com o passaporte para a final nas mãos, Renata enfrenta a reta final da competição!