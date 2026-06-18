É dos cantores mais conhecidos do País. Hoje está noivo e lançou a suspeita de que será pai novamente

É um dos cantores mais conhecidos do País, com uma carreira consolidada na música portuguesa e uma legião de fãs que o acompanha há vários anos. Ao longo do tempo, tem mantido uma presença constante nos palcos e nas redes sociais, onde partilha momentos da sua vida pessoal e profissional — muitas vezes gerando grande curiosidade e especulação entre os seguidores.

Falamos de Leandro, que no último ano assumiu uma nova relação amorosa com Marina Pereira e acabou por anunciar também o noivado, marcando assim uma fase particularmente feliz da sua vida pessoal. Agora, uma nova publicação voltou a colocar o artista no centro das atenções.

Nas redes sociais, Leandro partilhou uma fotografia que rapidamente gerou comentários e levantou suspeitas de que poderá estar a caminho de ser pai novamente. Na imagem, o cantor surge com as mãos colocadas sobre a barriga da noiva, formando um coração, num gesto que muitos fãs interpretaram como sugestivo.

A acompanhar a publicação, escreveu a frase: «Gritar ao mundo 🥰», o que aumentou ainda mais a curiosidade e alimentou a especulação entre os seguidores. Na caixa de comentários multiplicaram-se as mensagens de parabéns e felicitações, embora, até ao momento, não exista qualquer confirmação oficial sobre uma possível gravidez.

Para já, o casal mantém o silêncio sobre o assunto, deixando no ar a dúvida e a atenção do público focada neste novo capítulo da sua vida. Recorde-se que Leandro já é pai de dois meninos: Simão de 12 anos, é fruto de uma primeira relação com Sury Cunha e Diego de 6 anos, filho da ex Doina Stratulat.