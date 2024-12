Emocionado, pai de Diogo Alexandre faz confissão importante sobre o filho: «Ele hoje tornou-se um homem muito mais...»

No Extra do Secret Story - Casa dos Segredos, o repórter Sérgio Ferreira esteve à conversa com os pais de Diogo Alexandre. Ambos confessaram que este vai ser o primeiro Natal sem o filho e que vai ser muito difícil, ambos vão sentir «um vazio muito grande».

Numa conversa sincera, os pais de Diogo confessaram que já choraram algumas vezes, quando sentiram que o filho estava a ser mal tratado pelos seus colegas. No início, Diogo Alexandre não se sabia defender, mas agora arrebitou e «ficou mais esperto», disse Alice, mãe de Diogo Alexandre.

A conversa entre o repórter Sérgio Ferreira e os pais de Diogo Alexandre (Alice e Manuel), acabou por ser uma conversa de emoções, onde recordaram os primeiros Natais de Diogo.

«O Diogo era uma criança feliz e muito curiosa»

Alice e Manuel recordaram que quando Diogo era mais pequenino, era a sua avó que fazia de Pai Natal, mas num Natal ele não descansou enquanto não tirou as barbas à avó. A partir desse momento nunca mais acreditou no Pai Natal.

Ainda que ambos admitam que vai ser um Natal diferente sem o Diogo, Alice e Manuel sentem-se muito orgulhosos do filho e acreditam que ele vai bem no jogo e consegue chegar à Final.

Sr. Manuel recordou que o filho é uma pessoa de emoções e acredita que a relação de ambos vai melhorar com o tempo. O pai de Diogo Alexandre contou-nos que a distância só o fez valorizar ainda mais o filho, dar aquele abraço sempre que for preciso e dizer a palavra «Amo-te». Acrescentou ainda que sente o filho muito mais introspetivo atualmente, mas não só,

«Ele hoje tornou-se um homem muito mais maduro»

Recorde-se que o segredo de Diogo Alexandre, «Sou mórmon e fiz um voto de castidade», é o segredo que continua por desvendar no Secret Story - Casa dos Segredos. O segredo, gerou várias reações dos ex-concorrentes ao longo das semanas.

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, Diogo Alexandre decidiu deixar gravada uma explicação mais detalhada sobre aquilo em que realmente consiste o seu segredo, que considera «estranho para os dias de hoje».

Durante a revelação na gala, Diogo Alexandre começou por explicar: «É a igreja de jesus cristo dos santos dos últimos dias, eu conheci esta igreja há cerca de um ano e fui tendo várias reuniões com pessoas que são destacadas de fazer e espalhar o evangelho».

«Fiz a catequese, cheguei a ser acólito e, entretanto, por alguns motivos não tão positivos, acabei por me afastar da igreja em si e fiquei muitos anos sem nada, onde me agarrar. Cheguei a uma altura da minha vida que me sentia perdido, vazio, sem essência nenhuma dentro de mim. Foi numa fase em que passei uma depressão major e acabei por me despedir do lugar onde estava. Continuava a sentir um grande vazio, pode ter sido por diversos motivos, por um casamento falhado…pode ter mexido com estas questões todas», continuou.

«A parte da castidade é por cada pessoa que nós temos um contacto, seja de amizade, seja o que for, trocamos energia. A nível sexual também trocamos uma energia muito forte uns com os outros, a parte da ligação energética é algo muito importante e relativizamos o nosso corpo. Da forma como entregamos o corpo a qualquer pessoa, estamos a desrespeitar o nosso corpo», revelou.

Cristina Ferreira questionou: «Só o poderá voltar a fazer quando voltar a casar?». «Verdade», disse Diogo Alexandre.

«O que é que se ganha com a castidade?». Diogo Alexandre explicou: «A pessoa acaba por ficar mais focada em ligações verdadeiras e reais».