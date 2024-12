Imperdível!: Pódio ideal de Francisco Monteiro para a final do Secret Story

Revalções para a final: Comentadores revelam as suas apostas para o vencedor e para o pódio do Secret Story.

A apenas duas semanas do fim do Secret Story – Casa dos Segredos, Renata tornou-se na primeira concorrente a garantir o seu lugar na grande final, que acontecerá na noite de passagem de ano, a 31 de dezembro. Nesse dia, será revelado o grande vencedor ou vencedora, que levará para casa o prémio de 100 mil euros.

O top 3 de Francisco Monteiro!

Com a reta final cada vez mais próxima, os comentadores do Extra de terça-feira, 17 de dezembro, partilharam as suas previsões para o pódio e o vencedor do programa. Diana Lopes apostou na vitória de Diogo Alexandre, colocando João Ricardo em 2º lugar e Leomarte em 3º. Francisco Monteiro seguiu a mesma linha para os dois primeiros lugares, mas escolheu Gonçalo para ocupar o 3º posto. Já Inês Simões defendeu igualmente a vitória de Diogo Alexandre, mas colocou Gonçalo em 2º e Leomarte em 3º.

Revelação de Diana Lopes

Com opiniões divididas, a expectativa para os próximos dias cresce, o público e os comentadores parecem não querer perder nem um segundo desta reta final!