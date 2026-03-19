Amigos de Diogo reagem a polémica com Eva e Ariana. E fazem revelações: «A relação deles cá fora é...»

A polémica está instalada no Secret Story. As imagens de Diogo cada vez mais próximo de Ariana - enquanto mantém uma relação com Eva dentro do jogo - continuam a dar que falar e já motivaram reações fortes… Especialmente de quem conhece a concorrente cá fora.

A situação ganhou ainda mais força depois de uma entrevista exclusiva conduzida pela repórter Carolina Steffensen, emitida esta tarde, onde amigas próximas de Eva não esconderam a preocupação... E os amigos também falaram para a TVI.

Os amigos de Diogo

A repórter esteve junto do ambiente onde o concorrente joga futebol e ouviu amigos e familiares - e há uma visão bem diferente da polémica que está a marcar o Secret Story.

Francisco, presidente do clube, começa por traçar o perfil do concorrente: «É um miúdo humilde e introvertido», garante, embora admita que o comportamento recente tem surpreendido: «Agora com as últimas novidades está a ser um bocadinho fora da caixa».

«Ainda não conhecem o verdadeiro Diogo»

Rafael, primo do concorrente, acredita que o público ainda não viu tudo: «Gostava que conhecessem o lado dele com a Eva, a relação que têm é bastante carinhosa e conseguem-se ajudar mutuamente».

Também Daniela, amiga próxima, reforça essa ideia e sublinha a ligação do casal fora da casa: «Ajudam-se bastante. O Diogo cuida do irmão e a Eva vem ver os jogos».

Apesar da defesa, nem tudo são elogios. O próprio primo deixa um alerta sobre o rumo do jogo:

«Está a jogar um jogo perigoso que pode ter consequências».

Entre críticas e apoio, a imagem de Diogo divide-se cada vez mais dentro e fora da casa do Secret Story 10. Se para uns o concorrente está a ultrapassar limites, para outros há ainda muito por conhecer — especialmente no que toca à sua relação com Eva.

As amigas da Eva

Diogo tem defendido que toda esta proximidade faz parte de uma estratégia: proteger o segredo da namorada e confundir os colegas. No entanto, cá fora, essa justificação não convence todos.

Vera, amiga de Eva, admite que a estratégia pode até ter sido pensada, mas deixa um alerta: «Embora planeado sinto que ela está um bocado mais apagada do jogo».

Já a treinadora da concorrente vai mais longe e garante que não reconhece a postura de Eva dentro da casa: «Do meu ponto de vista de mulher acho que ela devia colocar o ponto final e encostar o Diogo à parede. Está a fazer um jogo perigoso. Já ultrapassou todos os limites»

Sem rodeios, Anita foi mais dura nas críticas: «Eu já teria colocado um ponto final. O dinheiro não vale tudo. Já ultrapassou tudo». Para a amiga, há um momento particularmente difícil de ignorar: «O mais grave foi ela ter pedido várias vezes para ele não ir para a cama da Ariana e ele foi na mesma. Para mim até me doeu».

Indignação também nas redes sociais

A controvérsia não se fica pelas opiniões das amigas. Nas redes sociais, muitos fãs do Secret Story 10 acusam Diogo de estar a ultrapassar os limites do jogo, apontando o contraste entre a sua proximidade com Ariana e o sofrimento visível de Eva.

A treinadora reforça esse sentimento: «A nós começa-nos a incomodar que estamos cá fora. Não vale tudo. Acima de tudo está a dignidade dela».

A reação de Eva...

«O que é que faz o Diogo?»: Cristina Ferreira 'aperta' com Eva no confessionário mais tenso de sempre do Secret Story 10.

No Especial do Secret Story 10, Cristina Ferreira conversa a sós com Eva, depois de a colocar a assistir a algumas imagens polémicas de Diogo com Ariana. No confessionário, Cristina Ferreira questionou Eva: «Acha mesmo que o Diogo não consegue sair de lá (da situação com Ariana), ou não quer sair de lá?»

Eva respondeu sem hesitar: «Acho que é um misto dos dois...». A apresentadora insistiu em questionar a concorrente sobre se não está desconfortável com tudo o que se está a passar. «Não tem dúvidas nenhumas em relação aos sentimentos do Diogo? O que é que a leva a confiar tão cegamente no Diogo?», adiantou.

«Eu tenho confiança nele. Nós sabemos o que passámos antes de vir para aqui, tudo o que se está a passar é consentido pelos dois...», respondeu Eva.

Cristina Ferreira não ficou convencida com a resposta da jovem e voltou a frisar: «Eva, já lhe disse várias vezes para que o Diogo se afastasse, já lhe disse para não voltar a estar desta forma com a Ariana, já lhe disse várias vezes que ele está a passar os limites. O que é que faz o Diogo?»

E Eva retorquiu: «Eu sei... no entanto, acho que se calhar, chegou a hora de dar um passo atrás para ele não magoar o outro lado. Eu estou de acordo com o jogo que está a ser feito...»

Cristina Ferreira questiona Eva: «Não tem medo que o tempo e a proximidade o faça sentir outras coisas?»

Nas imagens a que assistimos, vemos Eva a falar com Diogo e a mostrar-se preocupada com os sentimentos de Ariana quando esta descobrir que eles são um casal.

Para Cristina Ferreira, há mais motivos para preocupação. «A Ariana disse que achava que o Diogo estava caídinho por ela. O Diogo confirma-lhe, aliás, que tem um carinho especial pela Ariana. Não tem medo que o tempo e a proximidade o faça sentir outras coisas?», perguntou a apresentadora.

«Não, não tenho. Digo com muita certeza, eu confio no Diogo. Eu sei que eu choro, mas eu choro quando estou stressada. Isto é intenso e é preciso ter estômago», anuiu Eva.