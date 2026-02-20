Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

Depois dos rumores que davam conta de uma alegada separação, Fábio Pereira decidiu colocar um ponto final nas especulações.

O ex-concorrente do Secret Story 9, reality show da TVI, abriu uma caixa de perguntas nas stories do Instagram e foi diretamente confrontado com a questão que muitos já tinham visto circular nas redes sociais.

«Vocês estão bem? No Facebook estava a notícia que a Liliana tinha acabado. É mentira, certo?», perguntou um seguidor, referindo-se à relação com Liliana Oliveira, que começou precisamente dentro da casa mais vigiada do país.

Fábio não fugiu à questão e respondeu com o seu habitual sentido de humor: «Acabámos… de almoçar e de sair de casa. Não acreditem em tudo o que leem. O que acontecer será partilhado primeiro por nós, não por terceiros». Assim, o ex-concorrente confirmou que a relação mantém-se e que o casal continua unido.

Presente de mais de 1300 euros. Liliana deixa Fábio sem reação no Dia dos Namorados

Liliana e Fábio viveram o seu primeiro Dia dos Namorados com muitas surpresas. Os dois concorrentes do Secret Story empenharam-se muito na hora da troca de presentes.

Se Fábio ofereceu a Liliana um ramo de 100 rosas vermelhas, Liliana ‘abriu os cordões à bolsa’. Liliana ofereceu a Fábio um Iphone 17 Pro, um smartphone de última geração, com um preço de luxo: Mais de 1300 euros.

«Que seja o 1º ano de muitos 🤍Amo-te bebé», escreveu Liliana, em resumo.

Dia dos Namorados: Fábio prepara surpresa com 100 rosas vermelhas para Liliana e deixa-a sem palavras

O São Valentim chegou. Hoje, dia 14 de fevereiro, assinala-se o Dia dos Namorados e Fábio preparou uma surpresa muito romântica para a namorada Liliana. O casal, que se apaixonou no último Secret Story, viveu um momento único na margem do rio Douro, junto ao Cais de Gaia.

Fábio ofereceu a Liliana um ramo de 100 rosas vermelhas, que também trazia uma coroa.

«No Cais de Gaia, onde o Douro corre devagar, preparei uma surpresa para quem faz o meu coração parar todos os dias. 🌹❤️



100 rosas vermelhas para tentar explicar aquilo que as palavras nem sempre conseguem… que te amo hoje, amanhã e em todos os dias que vierem.

Obrigado à @fiori_flowersdecor por ajudar a transformar este momento num dos mais bonitos da nossa história. ✨

Há amores que merecem ser vividos assim, intensamente.», escreveu.

