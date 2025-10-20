Marcelo Palma revela início inesperado da carreira no ramo funerário…e não foi na agência do pai

Marcelo Palma marcou presença no programa Bom Dia Alegria, do canal V+, e partilhou detalhes da sua trajetória profissional. Marcelo é hoje dono de várias barbearias e herdou a agência funerária do pai.

Durante a conversa, o jovem abordou os desafios do setor: «Torna-se um pouco difícil na nossa área tentar inovar ou procurar novos caminhos, porque, sendo um ramo tão sensível, nem sempre o mercado está aberto a inovações.»

Marcelo recordou como tudo começou no ramo funerário, quando ainda era adolescente: «Decidi parar com os estudos, naquela altura de forma meio parva, e comecei à procura de trabalho. Estive uns dois ou três meses num call center, e, entretanto, a minha mãe falou com o meu pai: “Tens de falar com o nosso filho, ajudá-lo, ele está um pouco perdido”. O meu pai foi almoçar comigo e disse: “O que tu vais fazer é começar a trabalhar no ramo funerário.”»

Na altura, Marcelo tinha apenas 17 ou 18 anos. O empresário contou como o pai o acompanhou pessoalmente na primeira etapa da carreira: «Foi comigo almoçar e disse: “Olha, vou-te comprar um fato. Eu tenho um colega que está sempre a precisar de novos colaboradores na área de serviços funerários.”»

Marcelo explicou ainda por que motivo o pai não quis inicialmente integrá-lo na própria empresa: o receio de misturar questões familiares com profissionais e criar possíveis conflitos.

Entre risos e curiosidades, o jovem comentou como essas experiências iniciais o prepararam para assumir, ao lado do pai, a liderança da Funerária Velhinho, mostrando que determinação, orientação familiar e coragem para aceitar desafios foram fundamentais para o seu sucesso.