Bárbara Parada alerta seguidores após problema de saúde nas férias românticas com Guilherme Baptista

A influenciadora digital Bárbara Parada e Guilherme Baptista estão a viver uma fase feliz da relação e decidiram assinalar o momento com a primeira viagem enquanto casal. O destino escolhido foi a Ilha do Sal, um dos locais mais procurados do arquipélago de Cabo Verde pelas suas praias e clima tropical.

Nas redes sociais, a ex-participante do Big Brother tem partilhado vários registos da escapadinha romântica. Nas imagens publicadas, o casal surge a aproveitar o sol, o mar e alguns momentos de lazer no destino paradisíaco, mostrando-se cúmplices e descontraídos durante a viagem.

Contudo, nem tudo correu exatamente como planeado. Mais tarde, Bárbara Parada recorreu ao TikTok para partilhar um vídeo onde revelou que acabou por sofrer um escaldão durante as férias. No registo, a influenciadora aparece visivelmente queimada pelo sol, numa publicação em que decidiu também deixar um aviso aos seguidores.

“Zero orgulho nisto. Isto é o sinal para utilizarem SEMPRE protetor solar🤙🏾”, escreveu na legenda do vídeo, alertando para a importância de proteger a pele, sobretudo em destinos com forte exposição solar.

Apesar do episódio, a viagem parece estar a ser aproveitada ao máximo, com o casal a continuar a partilhar momentos da estadia na Ilha do Sal.