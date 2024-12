Quem será o vencedor? Cinha Jardim revela o seu pódio para a grande final: «Nunca vi um jogador como ele!»

Cinha Jardim revela pódio surpreendente para a final do Secret Story: João Ricardo, Diogo Alexandre e Leomarte são os escolhidos pela comentadora. Quem estará no topo?

No Extra do Secret Story desta sexta-feira, 20 de dezembro, foi a vez de Cinha Jardim partilhar as suas escolhas para o pódio da grande final do Secret Story. A comentadora destacou os três concorrentes que, na sua opinião, mais se destacaram ao longo da competição.

Antes de Cinha, Márcia Soares inaugurou as previsões para a final, atribuindo o primeiro lugar a Diogo Alexandre. Seguiram-se João Ricardo, em segundo, e Gonçalo, que ocupou o terceiro lugar.

Já Pedro Crispim, colocou também Diogo Alexandre no topo do pódio, com Gonçalo a assegurar o segundo lugar e Margarida a fechar o trio em terceiro.

Por sua vez, Cinha Jardim apresentou um pódio diferente e inesperado, explicou as suas escolhas em detalhe. João Ricardo ficou em primeiro lugar: «Desde a primeira semana, não há dúvida nenhuma. Ele despertou-me logo, com a sua maneira de ser divertida e aguerrida ao mesmo tempo», justificou a comentadora.

Em segundo lugar, Cinha Jardim destacou Diogo Alexandre, reconheceu a forma como ele enfrentou as adversidades dentro da casa: «O Diogo Alexandre foi uma surpresa. Não era alguém que me cativava inicialmente, mas ao ver como era constantemente massacrado pelos outros concorrentes – «a roçar o bullying» – comecei a admirar a maneira como ele respondia. Nunca vi um jogador como ele.»

Leomarte fechou o pódio de Cinha, ficando em terceiro lugar. Sobre ele, comentou: «Acho muita graça ao Leo. Se não tivesse cometido aquele erro terrível – a cuspidela –, estaria taco a taco com o segundo lugar. Ele é um entertainer, divertido, empático e sabe como nos entreter.»

As opiniões divididas dos comentadores aumentam as expectativas para a grande final, já dia 31 de dezembro, prometendo muitas emoções e surpresas no desfecho do Secret Story- Casa dos Segredos.