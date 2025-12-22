Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Sónia Jesus e Vítor Soares estão separados e muita tinta correu desde o momento em que surgiram os primeiros rumores. Agora, Vítor Soares levou as redes sociais ao rubro ao mostrar-se a dar um beijo a uma pessoa muito especial: o filho mais novo, Fabian.

Na legenda da partilha - feita na sua página de Instagram - o ex-noivo de Sónia Jesus declarou-se ao filho, um grande companheiro de vida: «Meu filho, meu tudo», escreveu na legenda da imagem.

Recorde que Vítor Soares e Sónia Jesus são pais de Fabian de três anos, mas também de Naísa de 10 e de Maiara com 14. Veja a imagem em baixo: