Com vestido icónico, Jaciara Dias brilha na red carpet e confessa: «Estou solteira»

De 80 para 5 euros. Jaciara Dias usa vestido dos saldos na gala da TVI! As fotos e pormenores

Jaciara Dias foi uma das estrelas que arrasou na passadeira vermelha do Casino Estoril, onde decorreu este sábado, dia 22 de fevereiro, a gala dos 32 anos da TVI.

A ex-concorrente do «Big Brother Famosos» confessou aos jornalistas estar solteira e estar a sofrer com a fase do 'ninho vazio', uma vez que os filhos já não vivem consigo: «Estou solteira», afirmou na gala de ontem.

Jaciara fez furor com o vestido preto que escolheu para esta ocasião e que esconde uma curiosidade icónica: A também atual comentadora do V+ revelou que o vestido lingerie lhe custou apenas 5 euros, nos saldos.

A peça de roupa custava inicialmente 80 euros, mas Jaciara comprou apenas por 5 euros: «Fui à Zara aos saldos e vi este vestido. Custava 80 euros e paguei 5 euros», afirmou à TVI.

