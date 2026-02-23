Ninguém estava à espera: três nomeados enfrentam já amanhã a primeira expulsão do Secret Story

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Surpresa: Há três concorrentes em risco de expulsão. E é já amanhã

Amanhã é noite de expulsão. A gala de estreia de Secret Story 10, transmitida no domingo, 22 de fevereiro, ficou longe de ser apenas uma apresentação dos novos concorrentes. A última parte da emissão trouxe tensão, estratégias e as primeiras nomeações da edição. No especial, assistimos à segunda ronda de nomeações. E já há três nomes em risco.

Logo no decorrer da gala, Ariana ganhou um poder especial e não hesitou: nomeou diretamente Sara, colocando-a imediatamente na linha da frente do risco.

Já na habitual ronda na sala, os concorrentes fizeram ouvir a sua voz. O nome mais votado foi o de Caio, com sete votos, juntando-se assim à lista de nomeados provisórios. Diogo somou três votos e vários outros participantes receberam uma nomeação cada: Ana, Ariana, Diana Dora, Eva, Hugo, Jéssica, Liliana, Norberto e Ricardo João. Catarina, Hélder, João, Luzia, Pedro, Ricky e Tiago escaparam ilesos nesta primeira fase.

Nova ronda muda o jogo

Mas as decisões não ficaram por aqui. No ‘Especial’ de segunda-feira, 23 de fevereiro, os concorrentes voltaram a nomear, desta vez, obrigatoriamente, alguém diferente da escolha anterior. A tensão subiu e as estratégias começaram a desenhar-se com mais clareza.

No somatório das duas rondas, Diogo acabou por ser o mais votado, com sete nomeações. Ariana, Catarina e Ricky reuniram três votos cada. Ana, Eva, Hugo, Liliana e Norberto ficaram com dois votos, enquanto Diana Dora, Jéssica, João, Pedro e Ricardo João receberam um voto. Hélder, Luzia e Tiago voltaram a escapar sem qualquer nomeação.

Cristina Ferreira revela decisão final

Foi já na reta final que Cristina Ferreira comunicou o leque definitivo de nomeados: Caio, Diogo e Sara são os três concorrentes em risco. A votação é para salvar e o menos votado será o primeiro expulso desta edição, numa emissão especial marcada para terça-feira, 24 de fevereiro.

A casa mais vigiada do País começou em alta tensão - e ainda agora abriu portas. Veja as reações no vídeo acima.