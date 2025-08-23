‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

Ao Minuto

16:57
Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante - Big Brother

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

12:38
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti» - Big Brother
05:13

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

11:35
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive» - Big Brother
02:26

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

11:32
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família - Big Brother
00:50

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

11:28
Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!» - Big Brother
01:23

Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»

11:24
O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades! - Big Brother
00:59

O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!

15:39
Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte? - Big Brother
02:58

Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?

15:37
Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)» - Big Brother
04:03

Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»

15:35
Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…» - Big Brother
02:13

Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»

15:33
Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo - Big Brother
02:32

Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo

15:31
Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…» - Big Brother
01:21

Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

15:29
Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…» - Big Brother
02:26

Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»

15:26
Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz - Big Brother
01:28

Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz

16:45
«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir - Big Brother

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

16:28
Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos - Big Brother

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

15:48
Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende - Big Brother
06:00

Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende

10:16
Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!» - Big Brother
01:21

Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»

10:13
Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos - Big Brother
02:14

Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos

19:29
Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações - Big Brother

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

17:12
Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam - Big Brother

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

17:05
Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais - Big Brother

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

10:24
Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente - Big Brother

Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente

19:35
Inês Morais vive férias de sonho após vitória no Desafio Final... e está muito bem acompanhada! - Big Brother

Inês Morais vive férias de sonho após vitória no Desafio Final... e está muito bem acompanhada!

19:34
Inês Morais deslumbra na neve e partilha momentos românticos num destino de sonho - Big Brother

Inês Morais deslumbra na neve e partilha momentos românticos num destino de sonho

16:49
Miguel Vicente abre o coração sobre críticas: «Só diziam que estava gordo…» - Big Brother

Miguel Vicente abre o coração sobre críticas: «Só diziam que estava gordo…»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

  • Big Brother
  • 23 ago, 16:14
‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar - Big Brother

O casal do universo dos reality shows volta a dar que falar nas redes sociais com um momento divertido e cheio de cumplicidade.

Na passada sexta-feira, 22 de agosto, Francisco Monteiro e Bárbara Parada voltaram a captar a atenção dos seguidores ao partilharem um vídeo a participar numa 'trend viral' que está a dominar as redes sociais. A publicação, feita através do Instagram, mostra um momento de descontração entre o casal, que tem vindo a demonstrar uma ligação cada vez mais próxima e cúmplice.

No vídeo, partilhado nos stories de Bárbara Parada, é possível ver Francisco Monteiro a realizar com sucesso o chamado “desafio da cadeira”, uma tendência que se tornou popular nas últimas semanas. No registo, Bárbara surge "sentada" nos braços de Francisco, enquanto segura o equilíbrio de forma divertida. A legenda não deixa margem para dúvidas sobre a boa disposição do momento:
«O meu Kikão conseguiu fazer o desafio da cadeira», escreveu a ex-concorrente, revelando o lado mais íntimo e carinhoso da relação.

Francisco Monteiro e Bárbara Parada  continuam assim a alimentar o interesse do público, com partilhas frequentes que mantêm os seguidores atentos a cada novo capítulo da sua história conjunta.

Veja o video aqui

 

 

 

Relacionados

O casamento mais especial de todos. Bárbara Parada revela álbum de fotografias privado da família

Francisco Monteiro não coloca os pés no Dubai. Revelado o caso amoroso com uma mulher casada que o impede de viajar como quer

Bárbara Parada e Francisco Monteiro expõem fragilidades na relação: «Fizemos terapia de casal»

Mais Vistos

Afonso oferece presente de luxo a Jéssica e o casal celebra o primeiro Natal em conjunto. Veja aqui o que recebeu

Afonso oferece presente de luxo a Jéssica e o casal celebra o primeiro Natal em conjunto. Veja aqui o que recebeu

25 dez 2024, 18:51
Rita e Marcelo celebram o primeiro Natal juntos e em família. Veja aqui as imagens

Rita e Marcelo celebram o primeiro Natal juntos e em família. Veja aqui as imagens

25 dez 2024, 17:33
Surpresa! Diogo Alexandre tem novidade e está relacionada com casamento...

Surpresa! Diogo Alexandre tem novidade e está relacionada com casamento...

31 jan, 12:58
Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho

Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho

20 mar, 09:56
Márcia Soares já escolheu com quem vai casar, e é uma cara da TVI

Márcia Soares já escolheu com quem vai casar, e é uma cara da TVI

24 fev, 10:18
Ver Mais

Notícias

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

23 ago, 16:14
Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

22 ago, 11:30
Alerta! Últimos dias para se inscrever no Secret Story e habilitar-se ao maior prémio de sempre

Alerta! Últimos dias para se inscrever no Secret Story e habilitar-se ao maior prémio de sempre

18 ago, 16:46
Secret Story regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros

Secret Story regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros

14 ago, 18:34
Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

6 ago, 16:34
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Afinal Flávia tem ou não um namorado? Cantora dá detalhes após o beijo na boca em direto
11:10

Afinal Flávia tem ou não um namorado? Cantora dá detalhes após o beijo na boca em direto

18 mar, 11:57
Cinha Jardim partilha informação sobre vitória de Inês Morais: «A team Zaza fez...»
06:59

Cinha Jardim partilha informação sobre vitória de Inês Morais: «A team Zaza fez...»

18 mar, 10:27
Inês Morais vence o Secret Story e lança farpa assim que dá as primeiras declarações

Inês Morais vence o Secret Story e lança farpa assim que dá as primeiras declarações

17 mar, 12:47
No momento da vitória, Inês Morais sofre percalço em direto! Veja aqui o que aconteceu
02:43

No momento da vitória, Inês Morais sofre percalço em direto! Veja aqui o que aconteceu

17 mar, 12:30
Exclusivo: As primeiras palavras de Inês Morais após vencer o Secret Story Desafio Final: «Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior»

Exclusivo: As primeiras palavras de Inês Morais após vencer o Secret Story Desafio Final: «Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior»

17 mar, 01:09
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

23 ago, 16:14
Alerta! Últimos dias para se inscrever no Secret Story e habilitar-se ao maior prémio de sempre

Alerta! Últimos dias para se inscrever no Secret Story e habilitar-se ao maior prémio de sempre

18 ago, 16:46
Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

6 ago, 16:34
Durante férias de sonho, Marco Costa sofre percalço: «Estou sem roupa»

Durante férias de sonho, Marco Costa sofre percalço: «Estou sem roupa»

2 ago, 19:55
Tiago Rufino e Luan Tiófilo voltam a estar juntos e choram morte: «Amo-te para sempre»

Tiago Rufino e Luan Tiófilo voltam a estar juntos e choram morte: «Amo-te para sempre»

1 ago, 19:11
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

Ontem às 10:44
Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

Ontem às 01:50
«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

Ontem às 00:23
As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother". Luís Gonçalves abre o jogo sobre o lado mau da fama

"Big Brother". Luís Gonçalves abre o jogo sobre o lado mau da fama

Há 50 min
Após adeus ao "Big Brother Verão", Kina protagoniza emotivo reencontro: "Finalmente"

Após adeus ao "Big Brother Verão", Kina protagoniza emotivo reencontro: "Finalmente"

Há 3h e 37min
Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal

Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal

Hoje às 17:00
Após "erro inesperado", Francisco Monteiro faz caricata partilha: saiba o que se passou!

Após "erro inesperado", Francisco Monteiro faz caricata partilha: saiba o que se passou!

Hoje às 16:09
«Não vos escondo nenhum segredo»: Em publicação viral, Maria Botelho Moniz não 'esquece' Pedro Bianchi Prata

«Não vos escondo nenhum segredo»: Em publicação viral, Maria Botelho Moniz não 'esquece' Pedro Bianchi Prata

Hoje às 15:11
Ver Mais Outros Sites
IOL Footer MIN