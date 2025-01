Concorrentes aplaudem ataque direto de Sandrina Pratas a Miguel Vicente: «Falso!» Saiba aqui o motivo!

Acusações inesperadas: Sandrina Pratas atribuiu a palavra «falso» a Miguel Vicente durante uma dinâmica no Desafio Final, o que causou reações intensas nos concorrentes.

No Secret Story - Desafio Final, um momento de grande tensão e revelações inesperadas marcou a tarde de hoje, quando Sandrina Pratas decidiu atribuir o título de «falso» a Miguel Vicente durante uma dinâmica entre os concorrentes. A sua escolha ousada foi acompanhada de uma reação imediata e calorosa dos restantes participantes, que aplaudiram a sua «coragem» e atitude inesperada!

O momento decisivo da dinâmica

A dinâmica desta tarde consistia em associar uma palavra a um dos colegas, através de uma bandelete com características escritas. Quando chegou a vez de Sandrina, ela escolheu a palavra «falso», e a sala entrou imediatamente em alvoroço, com os concorrentes a reagirem com surpresa e risos.

No entanto, a decisão mais surpreendente foi quando Sandrina, ao justificar a sua escolha, associou a palavra à atitude de Miguel Vicente: «Foi a maneira que falaste comigo que achei um bocado falso e irónico. Tu chegaste e disseste logo «não conheço o teu nome (…) Mas hoje de manhã acordaste e disseste, já mandaste beijinho ao Tigrão?», atirou Sandrina.

Iury e Vânia defendem Sandrina, enquanto Miguel Vicente se defende

A situação rapidamente escalou, com Iury, outra concorrente, a entrar no debate e a exprimir o seu apoio a Sandrina, gritando: «Ai que falso!!»

Vânia Sá, também presente, reforçou a crítica à atitude de Miguel Vicente, e afirmou que ele sabia exatamente quem Sandrina era: «No confessionário estávamos a falar e ele sabia perfeitamente quem e que tu eras!», atirou Vânia.

Miguel Vicente, por sua vez, não hesitou em se defender, disse que quando cumprimentou a Sandrina, não se lembrou mesmo do nome e que estava a falar a verdade. Miguel Vicente explicou ainda que a referência ao Tigrão era uma memória associada a um momento anterior: «Eu aceito perfeitamente, mas quando eu disse que não me lembrava estava mesmo a falar a verdade, e aquela do Tigrão lembrei-me porque foi uma vez que estavas no sofá «beijinho Tigrão», disse Miguel.

No final da dinâmica, Sandrina afirma estar confusa: «Não sabia se ele estava a falar a sério!». No fim todos os outros concorrentes aplaudem a «coragem» e atitude de Sandrina!