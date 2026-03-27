A atitude de Cristina Ferreira que não passou despercebida. Gonçalo Quinaz revela momento de bastidores

Cristina Ferreira foi alvo de elogios públicos por parte de Gonçalo Quinaz, depois de um momento que não chegou aos telespectadores, mas que marcou quem o presenciou nos bastidores do Dois às 10. O comentador recorreu às redes sociais para partilhar aquilo que descreve como um dos gestos mais impactantes que já testemunhou em televisão. Tudo aconteceu durante uma pausa na emissão, longe das câmaras e do olhar do público. Após a entrevista à mãe de Diogo, concorrente do Secret Story. Na publicação, Quinaz começa por explicar que nem sempre o mais importante passa no ecrã, escrevendo que «enquanto estava sentado, presenciei algo que não passou na televisão» e acrescentando que foi num desses momentos fora do direto que «aconteceu o que realmente importa». Segundo o próprio, a mãe do concorrente atravessava um momento particularmente difícil e emocional. Perante essa fragilidade, Cristina Ferreira não hesitou em sair do seu papel habitual para prestar apoio. O comentador descreve que «do outro lado estava uma mãe quebrada» e que foi nesse instante, longe da emissão, que surgiu «um abraço verdadeiro». Para Gonçalo Quinaz, são precisamente estes episódios invisíveis que revelam a essência de quem está em televisão. Na mesma reflexão, sublinha que «o que realmente marca, o que realmente transforma, acontece nos bastidores, no invisível». O ex-concorrente de reality shows foi mais longe e deixou uma distinção clara entre o que é fazer televisão e o que é demonstrar empatia genuína. Nas suas palavras, «há uma diferença enorme entre comunicar e sentir, entre entreter e cuidar». A terminar, deixou um elogio direto à apresentadora da TVI, reforçando a dimensão humana do gesto: «Qualquer um pode conduzir um programa, mas nem todos conseguem parar tudo para segurar alguém que está a cair por dentro», destacou.

Mãe de Diogo culpa o próprio filho, mas também Eva por tudo o que aconteceu

A mãe de Diogo concedeu a primeira entrevista sobre o 'triângulo amoroso' que envolve o concorrente do Secret Story 10, Eva e Ariana. No programa 'Dois às 10' da TVI, Cláudia revelou quem acha que tem a culpa desta situação, que tem gerado muita polémica.

Questionada por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a responsabilidade do sucedido, a familiar respondeu: «50% da culpa é do Diogo, 40% da Eva e 10% da Ariana», disse.

«Acho que ela sabia, mas pronto. Eu não conheço a miúda, mas também acho que pode ser um bocadinho de jogo da parte dela e o meu Diogo está confuso com aquilo que sente pela Ariana, mas eu não tenho dúvidas de que ele gosta da Eva».

Ataques em casa

Na mesma entrevista esta manhã, Cláudia deixou todos em choque ao revelar que está a sofrer represálias cá fora por causa do que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

«Não me afeta o que dizem nas redes sociais, mas afeta-me o que andam a fazer. Ainda ontem partiram-me um vidro lá em casa, fazem ameaças... acho horrível. O meu filho não matou ninguém», confessou a mãe de Diogo.

Cristina Ferreira ficou indignada com a situação e reagiu de imediato: «As pessoas cá fora não têm noção. Temos de condenar essas pessoas mais do que condenamos quem lá está dentro. Alguém tem moral para partir um vidro de casa?»

«As pessoas não estão a ver o Diogo na vida real. Podem criticar, sim. Mas acho que há limites. Dói-me ver pessoas a dizer que ele não tem educação... ele é um miúdo muito educado e ninguém pode dizer o contrário. O meu filho errou, mas quase parece que matou ou que violou, estão a colocar as coisas quase a este nível», defendeu a mãe de Diogo.

E prosseguiu, lamentando o facto de Diogo poder vir a perder a sua carreira futebolística por causa desta situação: «Ele não tem noção do impacto que vai ter quando chegar cá fora, principalmente numa coisa que ele adora fazer, que é o futebol. Acho que ele vai perder isso.»

Mãe de Diogo não deixa nada por dizer: «Ele devia ter sido sincero com a Eva»

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos quiseram saber o que é que Cláudia gostaria de dizer ao filho.

«O que é que uma mãe diz a um filho numa altura destas? Ele esteve mal, errou, mas acima de tudo estou aqui para o apoiar, é meu filho e eu sei aquilo que ele é, independentemente daquilo que as pessoas possam dizer, eu sei o que ele é para a namorada e sei que foi um erro que ele fez. Não estou de acordo nem vou passar a mão na cabeça», afirmou, emocionada.

Quando Eva e Diogo decidiram entrar na casa, a mãe do jovem ficou a par de tudo o que estavam a combinar e deixou um aviso: «Eu avisei que um deles os dois vai sair magoado. Eu assisti às combinações e disse que era um jogo muito perigoso para dois miúdos.»

«A culpa do Diogo não é justificável. O que ele fez, está totalmente errado. E a Eva, sabendo que ele estava com o 'rabo preso', devia ter acabado com aquilo. Se ela não queria que isto chegasse a este ponto, ela tinha dito à Ariana que era namorada do Diogo. Não deviam pôr o segredo à frente da relação. E ele devia ter-se afastado da Ariana, se os sentimentos falaram mais alto, devia ter tido uma conversa com a Eva e ser sincero com ela», completou.

