Ex-concorrente de reality show condenado a 15 anos por tentativa de homicídio da mulher que conheceu no programa

O caso está a chocar os fãs do formato da Netflix. Santiago Martínez, que participou em Love Is Blind: Argentina, foi condenado a 15 anos de prisão por crimes graves cometidos contra a ex-mulher, Emily Ceco, que conheceu no programa.

A decisão judicial foi conhecida a 25 de março e surge na sequência de um processo que inclui acusações de violência doméstica. A acusação pedia uma pena de 16 anos, defendendo que o arguido era totalmente responsável pelos atos. Como avançam vários orgãos de comunicação social, como a Globo.

Após a sentença, Emily Ceco reagiu publicamente e mostrou-se aliviada com o desfecho. A ex-participante do reality recorreu às redes sociais para um desabafo emotivo, onde revelou o impacto profundo de todo o processo: «Ontem foi conhecida a sentença e ainda estou a tentar entender tudo o que se move dentro de mim. Não é só um fecho, é mexer numa história que me marcou profundamente», começou por escrever.

Na mesma partilha, recordou os momentos mais difíceis que viveu, admitindo que «houve dias de muito medo, de me sentir perdida, sem saber como continuar», mas destacou também a força que encontrou em si própria «mesmo nos momentos mais escuros, escolhi não desistir».

Emily fez questão de agradecer a quem esteve ao seu lado ao longo de todo o processo, referindo que «não estive sozinha e isso é o que hoje sinto com mais força», deixando palavras à família, amigos e até a desconhecidos que a apoiaram, bem como à equipa de advogados «pela entrega, pela paciência e por nunca me largarem».

Apesar da condenação, assume que o passado não desaparece, mas há uma sensação de validação. «Isto não apaga o que vivi, mas hoje sinto que uma parte da minha história foi ouvida», escreveu, acrescentando que continua o seu caminho de recuperação «mais consciente, mais forte e profundamente grata».

A terminar, deixou uma mensagem de esperança sobre o futuro: «Hoje a minha vida começa de novo».

O caso remonta a fevereiro de 2025, altura em que Emily apresentou queixa e denunciou vários episódios de abuso físico e psicológico.

Durante o julgamento, Santiago Martínez pediu desculpa à ex-mulher e à família, afirmando que ainda nutria sentimentos por Emily. No entanto, anteriormente tinha desvalorizado as acusações, classificando a situação como uma simples «discussão familiar».

Durante a sua participação no reality show, Emily Ceco já tinha partilhado experiências anteriores de relações abusivas e o receio de voltar a viver uma situação semelhante. Um medo que, fora das câmaras, acabou por se tornar realidade.