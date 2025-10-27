Afinal, porque terminou a amizade de Catarina Miranda e Sérgio Duarte? Nós contamos-lhe tudo

Catarina Miranda e Sérgio Duarte, ex-concorrentes do Big Brother 2024, surpreenderam tudo e todos ao anunciar o fim da amizade que os unia e que parecia ser inquebrável.

Os dois fizeram comunicados individuais a anunciar o fim da relação e Catarina Miranda foi mais longe, explicando os motivos do sucedido, que se prende sobretudo com a loja que a ex-concorrente tinha com a mulher de Sérgio Duarte.

«O ponto crucial foi a Vancat, empresa que estava na minha posse e da Vanda (mulher de Sérgio) e à qual o Sérgio se mostrou contra desde o início... contra até perceber os valores que poderiam ser provenientes da mesma», escreveu Catarina Miranda.

A ex-concorrente acrescentou: «Dando valor à nossa amizade, pedi para terminar a sociedade antes que se estragasse não só a loja, como também a nossa relação», algo que acabou mesmo por acontecer inevitavelmente.

Já Sérgio Duarte limitou-se a informar da 'separação' e deixou um aviso sério: «Importa reforçar que defenderei a minha integridade, bem como a da minha família, por todas as vias necessárias, inclusive meios legais, caso venham a ser proferidas inverdades ou acusações difamatórias».

De recordar que Sérgio Duarte sempre foi um grande apoiante de Catarina Miranda fora da casa, nos realities em que ela entrou após o Big Brother 2024. Inclusive, Catarina é madrinha da filha mais nova de Sérgio e trata a mais velha por sobrinha, o que demonstra a amizade que os unia.