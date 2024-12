Diogo Alexandre decide: Quem leva para a vida e quem fica no passado? Descubra quais foram as suas escolhas!

Corações partidos e amizades seladas: as escolhas de Diogo revelaram alianças e justificações inesperadas que fizeram a casa ferver!

Na manhã desta sexta-feira, 27 de dezembro, a Voz lançou uma dinâmica especial aos concorrentes. O objetivo era simples, mas impactante no jogo: identificar quem pretendem manter por perto e quem preferem afastar das suas vidas após 15 semanas de convivência intensa.

Diogo Alexandre foi o primeiro a participar e iniciou a atividade com declarações sinceras sobre as suas relações: «Os três corações serão para o Leo, Gonçalo e Margarida. São pessoas que me acompanharam desde o dia zero, a bem dizer. Deram-se com toda a gente e conseguiram ver um lado meu que mais ninguém conseguiu ver. Gosto de ser reconhecido, e eles sempre estiveram presentes, até mesmo para dizerem quando estive mal ou bem…» explicou o concorrente.

Diogo Alexandre destacou a importância desses laços e garantiu que irá manter contacto com estas pessoas fora da casa: «Vou paparicá-los lá fora, porque foram um grande pilar e apoio para mim aqui dentro.»

Quanto aos concorrentes que prefere manter à distância, Diogo Alexandre foi mais reservado. Renata, João Ricardo e Maycon foram os escolhidos para receberem um coração partido: «Não faço mesmo questão de privar com estas pessoas fora daqui. Com o João, talvez possa trocar algumas ideias, mas somos muito diferentes e não temos grandes interesses em comum. Quanto ao Maycon, também temos pouco em comum, mas estarei disponível para o ajudar se for necessário.»

Sobre Renata, Diogo Alexandre adotou um tom humorístico: «É óbvio que não vou privar muito, mas é possível trocar algumas ideias, mais a nível profissional. Talvez até lhe mande uma mensagem a dizer: «Fiz arroz de cabidela» ou uma tigela, como ela diz que me enviará um pastel de nata. Até lá, vou continuar com este tipo de gozo, tal como ela faz.»