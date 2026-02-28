Assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: A única joia que os assaltantes deixaram para trás é a mais especial de todas:

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

20:15
Tema polémico volta à casa. Concorrentes debatem postura de Luzia e comentário controverso - Big Brother
05:31

Tema polémico volta à casa. Concorrentes debatem postura de Luzia e comentário controverso

19:09
Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações - Big Brother

Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações

18:37
Momento insólito: Concorrentes fazem a vontade a Jéssica e dormem com o som do secador - Big Brother
02:33

Momento insólito: Concorrentes fazem a vontade a Jéssica e dormem com o som do secador

17:46
Sara revela detalhes com a noite de Diogo: «Fizémos conchinha e até...» - Big Brother
02:50

Sara revela detalhes com a noite de Diogo: «Fizémos conchinha e até...»

17:46
Hugo não tem dúvidas: «Sou o mais bonito. Elas querem-me todas» - Big Brother
03:46

Hugo não tem dúvidas: «Sou o mais bonito. Elas querem-me todas»

17:09
Segredo em risco? Liliana não aguenta e chora à frente de todos por ser associada a Ricky: «Tenho uma pessoa...» - Big Brother
11:07

Segredo em risco? Liliana não aguenta e chora à frente de todos por ser associada a Ricky: «Tenho uma pessoa...»

16:55
Concorrentes cada vez mais próximos dos segredos de Liliana e Ricky: «Ou irmãos ou casados» - Big Brother
02:58

Concorrentes cada vez mais próximos dos segredos de Liliana e Ricky: «Ou irmãos ou casados»

16:39
João começa a juntar as peças sobre pistas de corações partidos: «Estou a pensar na Catarina» - Big Brother
08:15

João começa a juntar as peças sobre pistas de corações partidos: «Estou a pensar na Catarina»

16:23
Liliana fala sobre o marido e Ricky finge que não é ele: «A minha filha tem o melhor pai do mundo» - Big Brother
06:12

Liliana fala sobre o marido e Ricky finge que não é ele: «A minha filha tem o melhor pai do mundo»

16:01
Eles já não têm dúvidas. Concorrentes debatem segredo de Pedro: «Teve uma transformação» - Big Brother
08:43

Eles já não têm dúvidas. Concorrentes debatem segredo de Pedro: «Teve uma transformação»

14:57
Ariana insiste num possível segredo: «A cor dos olhos do Hélder...» - Big Brother
03:15

Ariana insiste num possível segredo: «A cor dos olhos do Hélder...»

14:19
Ricky obrigado a justificar-se a Diana Dora - Big Brother
07:57

Ricky obrigado a justificar-se a Diana Dora

12:19
Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante - Big Brother

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

11:58
«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão - Big Brother

«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão

11:20
João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente - Big Brother
06:00

João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente

10:52
«Vestiu a camisola no banho...» Este foi o momento em que o segredo de Pedro é descoberto - Big Brother
03:52

«Vestiu a camisola no banho...» Este foi o momento em que o segredo de Pedro é descoberto

10:35
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele - Big Brother
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

10:33
Jogo perigoso? Eva e Diogo muito preocupados com investidas de outros homens e mulheres - Big Brother
03:33

Jogo perigoso? Eva e Diogo muito preocupados com investidas de outros homens e mulheres

10:31
Diogo chora ao falar do irmão de quem cuida - Big Brother
04:14

Diogo chora ao falar do irmão de quem cuida

10:27
Caos na casa do Secret Story e lágrimas de desespero: «Estou chocada» - Big Brother
03:55

Caos na casa do Secret Story e lágrimas de desespero: «Estou chocada»

10:26
Marta Cardoso começa Extra com aviso sério - Big Brother
00:37

Marta Cardoso começa Extra com aviso sério

09:29
«Começou mulher e virou homem». Debate intenso sobre um dos segredos da casa - Big Brother
02:56

«Começou mulher e virou homem». Debate intenso sobre um dos segredos da casa

09:23
Diogo e Eva são apanhados por João a meio de uma crise de casal - Big Brother
05:45

Diogo e Eva são apanhados por João a meio de uma crise de casal

08:52
Casal em crise? Diogo e Eva têm a conversa tensa: «Não vale tudo» - Big Brother
08:06

Casal em crise? Diogo e Eva têm a conversa tensa: «Não vale tudo»

08:46
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço» - Big Brother
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

Acompanhe ao minuto

Assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: A única joia que os assaltantes deixaram para trás é a mais especial de todas:

Assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: A única joia que os assaltantes deixaram para trás é a mais especial de todas: - Big Brother

O que era para ser uma noite de celebração acabou por transformar-se num verdadeiro pesadelo. Bruna Gomes e Bernardo Sousa regressaram a casa após um evento público e encontraram a habitação completamente revirada.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão em choque depois de a casa onde vivem ter sido assaltada na noite de sexta-feira, 27 de fevereiro. Em lágrimas, Bruna recorreu às redes sociais para mostrar imagens da casa completamente ‘virada do avesso’, com objetos espalhados pelo chão e divisões totalmente remexidas. Mas o mais valioso ficou intacto. 

O casal encontrava-se na Gala do Prémio 5 Estrelas, onde a influenciadora digital foi distinguida pelo seu trabalho, quando os assaltantes invadiram a habitação. Ao regressarem, depararam-se com um cenário devastador.

«Nem sou de comentar coisas que não interessam da minha vida pessoal, mas agora é sexta-feira, voltei de uma premiação e estava tão feliz por esse reconhecimento. Chegamos a casa, a casa completamente do avesso», desabafou, visivelmente abalada. «Entraram, levaram um monte de coisas», acrescentou.

Durante o assalto, o animal de estimação do casal, Cleide, encontrava-se em casa. A preocupação imediata foi perceber se a cadela estava bem: «Graças a Deus a Cleide está bem», revelou, aliviada.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

A polícia foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência, encontrando-se o caso sob investigação.

No sábado, já depois do choque inicial, Bruna voltou a falar sobre o sucedido e partilhou um detalhe particularmente marcante. Entre os bens levados, houve um objeto com forte valor sentimental que acabou por ficar para trás.

«Ontem foi um choque quando chegamos em casa e ela tinha sido assaltada. Estava do avesso, na verdade, ainda estou em choque. Tirei essa foto do pingente no chão porque foi o que sobrou, deve ter caído e é o pingente que o Bernardo me enviou quando eu estava no BB e ele aqui fora», explicou.

O colar remete para o início da relação do casal, quando Bruna participou no Big Brother e Bernardo acompanhava tudo do exterior.

Bruna Gomes mostra cenário de destruição e detalhe comovente após assalto

No final do desabafo, a empresária brasileira prometeu regressar às redes sociais com outra energia para celebrar o prémio que tinha recebido poucas horas antes do crime: «Bom, depois eu volto para agradecer melhor o meu prémio. Era só disso que eu queria falar. Beijo».

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

De uma noite de reconhecimento profissional a um cenário de invasão e violação de privacidade, Bruna Gomes e Bernardo Sousa vivem agora dias de recuperação emocional depois de um dos momentos mais difíceis que já enfrentaram fora das câmaras.
Mais real do que isto? Só se for Premium. TVI Reality 24h, sites sem anúncios, benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Não há tréguas. Catarina Miranda envolve fã de Jéssica Vieira e dispara: «Inveja eu tenho da Georgina»

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Fora da Casa

Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Há 1h e 43min
Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Hoje às 16:29
Não há tréguas. Catarina Miranda envolve fã de Jéssica Vieira e dispara: «Inveja eu tenho da Georgina»

Não há tréguas. Catarina Miranda envolve fã de Jéssica Vieira e dispara: «Inveja eu tenho da Georgina»

Hoje às 16:16
Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Hoje às 10:10
Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Ontem às 22:29
Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Ontem às 21:44
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Hoje às 16:29
Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

Hoje às 12:19
Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Hoje às 10:11
Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Hoje às 10:10
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Ver Mais

Notícias

Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Há 1h e 43min
Assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: A única joia que os assaltantes deixaram para trás é a mais especial de todas:

Assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: A única joia que os assaltantes deixaram para trás é a mais especial de todas:

Há 1h e 56min
Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações

Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações

Há 2h e 23min
Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Hoje às 16:29
Não há tréguas. Catarina Miranda envolve fã de Jéssica Vieira e dispara: «Inveja eu tenho da Georgina»

Não há tréguas. Catarina Miranda envolve fã de Jéssica Vieira e dispara: «Inveja eu tenho da Georgina»

Hoje às 16:16
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

Hoje às 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

Ontem às 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

Ontem às 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

Hoje às 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

Ontem às 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

Ontem às 17:40
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
02:20

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

Ontem às 16:49
«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
01:22

«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival

26 fev, 23:32
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em saída à noite, Diogo Bordin feliz com mulher especial!

Em saída à noite, Diogo Bordin feliz com mulher especial!

Há 49 min
"Dormias na casa de quem, quando o Afonso estava no 'Desafio Final'?": Catarina Miranda pergunta... e Jéssica Vieira responde!

"Dormias na casa de quem, quando o Afonso estava no 'Desafio Final'?": Catarina Miranda pergunta... e Jéssica Vieira responde!

Hoje às 14:29
"Foi o que sobrou": revelada imagem inédita, após assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

"Foi o que sobrou": revelada imagem inédita, após assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

Hoje às 11:36
Após "pós-operatório complicado", Francisco Macau desabafa: "Foi dar um passo atrás"

Após "pós-operatório complicado", Francisco Macau desabafa: "Foi dar um passo atrás"

Hoje às 11:14
"Pouco digno": longe de Portugal, Marcia Soares revolta-se com decisão de ex-concorrentes de reality shows!

"Pouco digno": longe de Portugal, Marcia Soares revolta-se com decisão de ex-concorrentes de reality shows!

Hoje às 10:38
Ver Mais Outros Sites