Assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: A única joia que os assaltantes deixaram para trás é a mais especial de todas:

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão em choque depois de a casa onde vivem ter sido assaltada na noite de sexta-feira, 27 de fevereiro. Em lágrimas, Bruna recorreu às redes sociais para mostrar imagens da casa completamente ‘virada do avesso’, com objetos espalhados pelo chão e divisões totalmente remexidas. Mas o mais valioso ficou intacto.

O casal encontrava-se na Gala do Prémio 5 Estrelas, onde a influenciadora digital foi distinguida pelo seu trabalho, quando os assaltantes invadiram a habitação. Ao regressarem, depararam-se com um cenário devastador.

«Nem sou de comentar coisas que não interessam da minha vida pessoal, mas agora é sexta-feira, voltei de uma premiação e estava tão feliz por esse reconhecimento. Chegamos a casa, a casa completamente do avesso», desabafou, visivelmente abalada. «Entraram, levaram um monte de coisas», acrescentou.

Durante o assalto, o animal de estimação do casal, Cleide, encontrava-se em casa. A preocupação imediata foi perceber se a cadela estava bem: «Graças a Deus a Cleide está bem», revelou, aliviada.

A polícia foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência, encontrando-se o caso sob investigação.

No sábado, já depois do choque inicial, Bruna voltou a falar sobre o sucedido e partilhou um detalhe particularmente marcante. Entre os bens levados, houve um objeto com forte valor sentimental que acabou por ficar para trás.

«Ontem foi um choque quando chegamos em casa e ela tinha sido assaltada. Estava do avesso, na verdade, ainda estou em choque. Tirei essa foto do pingente no chão porque foi o que sobrou, deve ter caído e é o pingente que o Bernardo me enviou quando eu estava no BB e ele aqui fora», explicou.

O colar remete para o início da relação do casal, quando Bruna participou no Big Brother e Bernardo acompanhava tudo do exterior.

No final do desabafo, a empresária brasileira prometeu regressar às redes sociais com outra energia para celebrar o prémio que tinha recebido poucas horas antes do crime: «Bom, depois eu volto para agradecer melhor o meu prémio. Era só disso que eu queria falar. Beijo».

De uma noite de reconhecimento profissional a um cenário de invasão e violação de privacidade, Bruna Gomes e Bernardo Sousa vivem agora dias de recuperação emocional depois de um dos momentos mais difíceis que já enfrentaram fora das câmaras.