Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»

Os dois ex-concorrentes mostraram-se juntos num momento marcante após dois anos.

Francisco Monteiro e Marcia Soares estão mais próximos do que nunca e o improvável aconteceu esta manhã. Os dois ex-concorrentes do Secret Story mostraram-se juntos a jogar padel. 

O vencedor do Big Brother 2023 já tinha deixado no ar quem seria a próxima aluna convidada e o nome mais pedido e falado chegou finalmente: Marcia Soares, de quem ele tem estado bastante próximo. 

Nas stories do Instagram, Marcia Soares mostrou-se bem-disposta ao lado de Francisco Monteiro: «O mais improvável está a acontecer agora, neste preciso momento. Depois de dois anos e 28 dias cá estamos nós. Se ele não está feliz eu não sei», disse. 

Depois foi a vez de Francisco mostrar Marcia muito casada do treino, com as picardias que tanto os caracterizam. No final, o treino terminou com um almoço a dois. 

Veja o vídeo em cima e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Marcia e Francisco Monteiro. 

