Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»

Francisco Monteiro e Marcia Soares estão mais próximos do que nunca e o improvável aconteceu esta manhã. Os dois ex-concorrentes do Secret Story mostraram-se juntos a jogar padel.

O vencedor do Big Brother 2023 já tinha deixado no ar quem seria a próxima aluna convidada e o nome mais pedido e falado chegou finalmente: Marcia Soares, de quem ele tem estado bastante próximo.

Nas stories do Instagram, Marcia Soares mostrou-se bem-disposta ao lado de Francisco Monteiro: «O mais improvável está a acontecer agora, neste preciso momento. Depois de dois anos e 28 dias cá estamos nós. Se ele não está feliz eu não sei», disse.

Depois foi a vez de Francisco mostrar Marcia muito casada do treino, com as picardias que tanto os caracterizam. No final, o treino terminou com um almoço a dois.

Veja o vídeo em cima e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Marcia e Francisco Monteiro.