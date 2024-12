Inédito! As missões que fizeram tremer a casa vão ser reveladas esta noite aos concorrentes! Não perca as reações!

Missões reveladas: Esta noite, as missões que moldaram o jogo vão ser expostas aos concorrentes. Quem ficará em choque com a verdade? Saiba tudo aqui!

A casa do Secret Story prepara-se para uma noite cheia de surpresas. Durante a Gala de hoje, os concorrentes terão acesso a um dos momentos mais aguardados desta edição: a revelação das missões mais impactantes que marcaram o jogo.

Com desafios que testaram estratégias, alianças, relações e muitas emoções, as missões secretas propostas pela Voz foram um dos maiores testes para os concorrentes desta edição. Nem todos os concorrentes da casa têm conhecimento das missões já realizadas, o que promete gerar reações inesperadas e possivelmente, novas tensões no pequeno grupo de finalistas!

Será que a revelação das missões irá mudar ainda mais as dinâmicas de grupo até à grande final ou irá reforçar os laços entre os possíveis finalistas?

Não perca todas as reações desta noite decisiva no Secret Story, onde segredos do passado serão finalmente expostos. Acompanhe cada momento desta noite inesquecível na companhia da nossa Cristina Ferreira, dos nossos comentadores Bruna Gomes e Flávio Furtado e a incrível Voz!