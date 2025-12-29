Dias difíceis para a família de Maria Botelho Moniz: «Descansa em paz»

O marido de Maria Bianchi Prata recorreu às redes sociais para partilhar uma homenagem comovente após a morte do tio, Toninho. Através de uma publicação no Instagram, acompanhada por uma fotografia tirada no último Natal, deixou um longo testemunho marcado pela saudade, pela memória e pelo amor familiar.

Na imagem, é possível ver o tio Toninho ao lado do filho, Vicente, num momento simples, mas carregado de significado. «Esta é uma fotografia especial», começa por escrever, explicando que a imagem retrata o tio a falar tranquilamente com o menino, enquanto este brincava com a prenda que tanto desejara receber do Pai Natal.

Ao longo do texto, o autor da publicação recorda a relação próxima que sempre manteve com o tio, irmão mais velho da sua mãe, sublinhando a presença constante ao longo da infância e juventude. Evoca memórias familiares, os almoços em casa dos avós, os carros que marcaram uma época e a ligação profunda que também o unia ao primo Miguel, descrito como «o meu melhor amigo desde sempre».

Entre as várias recordações partilhadas, destaca-se o papel do tio Toninho enquanto médico pediatra, profissão que exerceu com dedicação durante muitos anos, à semelhança do avô. Um percurso profissional que, segundo escreve, foi vivido com intensidade, mas que acabou por ter impacto na sua saúde.

A paixão pelos desportos motorizados e pelo ski, praticados sempre em contexto familiar, surge igualmente como parte essencial da memória deixada. Tal como a música, em especial Hotel California, dos Eagles, canção que associa inevitavelmente ao tio e à forma como este lhe ensinou a apreciá-la. «Gostava muito de tocar piano e tocava mesmo bem», recorda, descrevendo momentos em que a música enchia a casa da família.

Apesar da tristeza da perda, a mensagem termina com uma nota de serenidade e aceitação. «É triste, claro. Mas sei que ele estava em paz», escreve, antes de deixar a despedida final: «Descansa em paz, tio Toninho. 🤍»

Uma partilha íntima que tocou os seguidores e serviu de homenagem a uma figura marcante da sua vida, celebrando não só a despedida, mas tudo o que permanece através das memórias.