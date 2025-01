Daniel Monteiro não se poupa nas palavras ao defender a namorada Iury: «Como é lógico (...) percebido fanáticos?»

Sandrina e Iury juntas no Confessionário comentam atitude de Miguel Vicente: «Só me dá vontade de rir porque é forçado (...) ele é 'vtzeiro'»

Daniel Monteiro, namorado de Iury Mellany, usou as suas redes sociais para sair em defesa da namorada Iury Mellany, concorrente do Secret Story - Desafio Final.

O namorado da concorrente reagiu de forma pública a alguns comentários que tinha lido sobre Iury e não se poupou nas palavras.

O que esteve em causa foi o facto da concorrente afirmar que não acompanhou o Big Brother 2022, cujo vencedor foi Miguel Vicente. Os fãs simplesmente não acreditam nas palavras de Iury.

Perante isto, Daniel Monteiro escreveu nas ruas redes sociais,

«Para quem anda na rede vizinha [X] a dizer que a Iury é mentirosa por dizer que não viu a casa do Miguel Vicente, eu vou explicar. Como é lógico vai-se vendo uma coisa ou outra, principalmente, nas redes sociais» . Daniel Monteiro acrescentou ainda, «Quando se tem coisas para fazer, nomeadamente, trabalho, não se consegue estar 24/24 horas a ver televisão. Comentamos aquilo que vemos nas redes sociais e o pouco que se vê na TV».

Por fim, Daniel rematou, «Logo, dizer que não viu assiduamente o programa. Percebido, fanáticos?»

Veja o story de Daniel Monteiro:

Recentemente, Iury Mellany esteve no centro de várias discussões com Miguel Vicente e o motivo é a jovem Sandrina. Miguel Vicente não acredita que Iury seja verdadeira com Sandrina.

Sandrina combinou um lanche com Iury e Miguel Vicente, mas o concorrente abandonou o lanche após um novo desentendimento com Iury e que deixou Sandrina sem qualquer reação.