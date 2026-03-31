Ao lado de homem especial, Liliana Filipa surge radiante em nova viagem

Liliana Filipa aproveitou uns dias de descanso para viver momentos mágicos em família na Disneyland Paris. A influenciadora digital viajou até ao famoso parque temático francês acompanhada pelos filhos, Ariel e Santi, e pelo irmão mais novo, Ricardo Filipe.

Ao longo da visita, Liliana Filipa partilhou vários registos nas redes sociais, onde mostrou alguns dos momentos mais especiais da viagem. Entre passeios pelo parque, encontros com personagens icónicas e fotografias junto ao emblemático castelo, a família viveu dias repletos de diversão e alegria.

Ariel e Santi foram os grandes protagonistas das imagens divulgadas, mostrando-se entusiasmados com as atrações e com toda a magia que envolve o universo Disney.

A acompanhá-los nesta escapadinha esteve também Ricardo Filipe, irmão mais novo de Liliana Filipa, que se juntou à família para desfrutar de alguns dias de descanso e diversão.