Amor continua fora do Secret Story: Gonçalo e Margarida cada vez mais apaixonados. Veja o momento cúmplice

Gonçalo Coelho partilha momentos cúmplices com Margarida Carvalheiro

Gonçalo e Margarida estão cada vez mais unidos e apaixonados.

Veja o momento de cumplicidade do casal de ex-concorrentes do Secret Story.

Gonçalo Coelho e Margarida Carvalheiros estão cada vez mais apaixonados. O casal de ex-concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos, partilhou um momento de grande cumplicidade nas redes sociais, que mostra que o amor que os une continua firme.

Nas stories do Instagram, Gonçalo Coelho partilhou vários vídeos com Margarida Carvalheiro, onde os dois se mostram muito cúmplices e próximos um do outro, trocando vários carinhos e mimos.

De recordar que Margarida e Gonçalo entraram juntos na oitava edição do Secret Story com o segredo «somos um casal». Os ex-concorrentes ainda conseguiram manter o segredo por descobrir durante bastante tempo, mas as pistas foram-se tornando insustentáveis e Rita Almeida acabou por desvendar tudo.

Durante o tempo que estiveram dentro da casa, Margarida e Gonçalo protagonizaram vários momentos de carinho e cumplicidade, que levaram os fãs à loucura e fizeram deles um casal muito querido pelos portugueses.