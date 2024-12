Gonçalo reage nervoso após provocação de João Ricardo na dinâmica «Jogo das imitações»

Missão secreta: Falar com perguntas! Gonçalo interpreta outro jogador e os concorrentes devem fazer perguntas e tentar adivinhar!

No Secret Story - Casa dos Segredos, a dinâmica de perguntas causou bastante agitação entre os concorrentes. Na vez de Gonçalo, que teve de interpretar outro jogador da casa, as provocações não demoraram a surgir. Quando chegou a vez de Gonçalo interpretar um dos jogadores da casa, João Ricardo, em tom provocador, questionou-o: «O que achaste da defesa do Gonçalo?» A pergunta, feita com a intenção de colocar Gonçalo em apuros, levou-o a reagir de forma nervosa. «Não me considero nenhum peixinho e sou autónomo», respondeu Gonçalo.

