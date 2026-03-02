Gonçalo Quinaz adia o casamento com Pamela Augusto. E está revelado o motivo

Gonçalo Quinaz e Pamela Augusto adiam casamento, mas garantem: “Vai acontecer”

O casamento de Gonçalo Quinaz e Pamela Augusto não vai acontecer já este ano, mas está longe de estar fora dos planos. Em exclusivo à SELFIE, o comentador de Dois às 10 revela que o grande dia apenas foi adiado… por uma razão muito especial.

Inicialmente pensado para 2026, o enlace teve de ser reagendado porque o espaço escolhido pelo casal está completamente preenchido: «Era para ser em 2026, mas o local que nós queremos está lotado, lotado, lotado… Não conseguimos arranjar uma vaga e achamos que só faz sentido casarmo-nos onde realmente desejamos. Casar por casar, a apressar as coisas, não. Não há pressa alguma», explica Gonçalo Quinaz.

O ex-futebolista não esconde que o cenário ideal já está definido e tem um significado especial. O “lugar de sonho” para a celebração fica em Sintra e é aí que querem reunir família e amigos para um momento que ambicionam memorável.

Agora, tudo aponta para 2027. «Estou convencido de que sim. Estamos à espera que haja uma vagazinha», partilha, confiante de que o casamento “vai acontecer em breve”, mesmo que implique mais um pouco de paciência.

Gonçalo Quinaz e Pamela Augusto vivem uma relação sólida e são pais de dois filhos: Martim, de 21 anos, e António, de sete. Para o casal, mais do que a pressa, importa que o dia seja exatamente como sempre imaginaram.