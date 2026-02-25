Gonçalo Quinaz anuncia novo projeto longe das câmaras: «Com um grande significado para mim»

Gonçalo Quinaz está prestes a estrear-se no mundo empresarial com o lançamento de uma marca própria. O projeto chama-se 'Jacó', nome pelo qual era conhecido o avô do comentador do programa Dois às 10 e da décima edição de Secret Story.

Em declarações exclusivas à Selfie, o comentador social explica que a escolha do nome tem um forte valor sentimental: Quinaz perdeu o avô há cerca de um ano e decidiu dar o seu nome a este projeto, de forma a homenageá-lo. Ainda assim, garante que esta será uma marca com identidade e uma história especial, carregada de significado pessoal, acreditando que também irá conquistar o público.

A marca será exclusivamente digital e dedicada às áreas da moda e do calçado. O comentador promete variedade na oferta e assegura que o lançamento está para breve, revelando que os produtos já se encontram em fase final de produção e quase prontos a chegar ao mercado.

Quanto à origem da ideia, Gonçalo admite que surgiu de forma inesperada. Inicialmente ponderou outros nomes, mas nenhum o convenceu. Até que, de repente,'Jacó' lhe surgiu de forma espontânea, uma decisão tomada quase que por intuição.