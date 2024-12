No Secret Story - Casa dos Segredos, Gonçalo recebeu a visita da mãe Sandra e assim que a viu começou a chorar compulsivamente. O abraço que deu à mãe deixou-nos a todos muito emocionados.

Uma das coisas que Gonçalo mais disse foi que a mãe lhe fazia muita falta, assim como ela também sentia falta dela.

As visitas dos familiares dos concorrentes também podem trazer consequências positivas ou negativas, no caso do Gonçalo foi uma consequência positiva, ora espreite,