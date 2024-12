Gonçalo emociona-se ao resolver ‘mal-entendidos’ com Diogo Alexandre: «De uma pessoa que me é próxima magoa-me...»

Gonçalo: «Eu percebo que o Diogo queira descobrir o segredo, mas há coisas com muito mais importância»

Team Azul tremida? Margarida chora compulsivamente no colo de Gonçalo após palavras inesperadas de Leo

No Secret Story, Gonçalo teve um confronto com Leo e Diogo Alexandre sobre a partilha de pistas de segredos, que começou no jardim e foi depois debatido no "Especial" com Cristina Ferreira.

Gonçalo sentiu-se magoado com Diogo Alexandre, afirmando que este, ao estar muito focado, perde a calma e pode fazer coisas sem perceber, o que o afeta emocionalmente por se tratar de alguém próximo.

Diogo Alexandre justificou-se dizendo que Gonçalo o interrompeu quando estava a falar com Margarida, enquanto Gonçalo expressou que ouvir determinadas coisas de uma pessoa próxima o magoa mais do que vindo de outros concorrentes.

A tarde de terça-feira, 19 de novembro, trouxe mais um momento de tensão no Secret Story – Casa dos Segredos. Gonçalo protagonizou um confronto com Leo e Diogo Alexandre, centrado na partilha de pistas de segredos. O desentendimento começou quando Margarida e Gonçalo questionaram Diogo Alexandre sobre a sua pista, mas este recusou partilhar, o que levou a uma discussão a escalar no jardim.

No «Especial» com Cristina Ferreira, o tema foi amplamente debatido entre os concorrentes. Mais tarde, Gonçalo decidiu abordar Diogo Alexandre para esclarecer a situação.

No quarto, Gonçalo desabafou sobre o comportamento de Diogo, apontando o impacto das suas atitudes: «Eu sinto que o facto de seres tão focado acaba por te deixar inquieto, que às vezes perdes um bocado a calma, sais de ti. Às vezes fazes coisas que não dás conta. Estavas a querer dizer que somos um e depois sermos diferentes, os outros podem fazer isso, mas acho que não há necessidade de pessoas que nos são próximas, de dizer isso».

Diogo Alexandre, por sua vez, defendeu-se, justificando o seu comportamento: «Eu estava a falar com a Margarida, tu chegaste e interrompeste o raciocínio».

Gonçalo, visivelmente emocionado, partilhou como se sentiu magoado pela atitude de Diogo visto que é uma pessoa de quem gosta muito: «Esta forma como te insurgiste, sem estares a dar conta, estavas a usar coisas que nos poderiam magoar mais. Se for o João a fazer, a Renata, quem quer que seja, eu já ultrapassei, mas de uma pessoa que me é próxima, ouvir essas coisas magoa-me».